Kazım Koyuncu'nun Şarkısını Paylaşan Öğretmene 50 Bin Liralık Telif Şoku

Öğretmen: "Kazım'ı çok seviyorum, 50 bin lira istiyorlar"

Kadir Can Uslu, polis merkezinde ifade verdikten sonra yaptığı açıklamada, sosyal medyada sevilen sanatçıların şarkılarını kullanan binlerce kişi olduğunu, bu mantıkla herkese ceza verilmesi gerekeceğini söyledi. Kazım Koyuncu'nun sevdiği bir sanatçı olduğunu, hatta Artvin'deki mezarını ziyarete gittiğini belirten Uslu, kendisinden yaklaşık 50 bin lira istendiğini anlatarak, telifli müziklerde anlaşmanın veya sessize alma işleminin sosyal medya platformlarınca yapılması gerektiğini, kendisinin platformların telif ücretlerini ödediğini düşündüğünü ifade etti.