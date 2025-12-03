Kazım Koyuncu'nun Şarkısını Paylaşan Öğretmene 50 Bin Liralık Telif Şoku
Kazım Koyuncu'nun "Uy Aha" şarkısını ekleyen öğretmen hakkında, sanatçının mirasçıları telif gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu; Uslu'dan 50 bin TL tazminat talep ediliyor.
'Uy Aha' şarkısı sosyal medyada, tır şoförü ve öğretmene telif başvurusu
Trabzon'da tır şoförü Salim Kalfa, evinin balkonundan çektiği 1 dakikalık görüntüye Kazım Koyuncu'nun Trabzonspor için bestelediği "Uy Aha" şarkısının nakaratını ekleyip sosyal medyada paylaştı; 4 ay sonra sanatçının kardeşi, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 71'inci maddesi kapsamında "manevi, mali ve bağlantılı haklara tecavüz" iddiasıyla Savcılığa suç duyurusunda bulunarak 50 bin TL tazminat talep etti. Benzer bir durum Adana'da öğretmen Kadir Can Uslu'nun, Portakal Çiçeği Karnavalı için hazırladığı görsellere aynı şarkının müziğini ekleyip TikTok'ta paylaşmasının ardından yaşandı; Koyuncu'nun mirasçıları bu paylaşım nedeniyle Uslu hakkında da savcılığa başvurdu.
Öğretmen: "Kazım'ı çok seviyorum, 50 bin lira istiyorlar"
Kadir Can Uslu, polis merkezinde ifade verdikten sonra yaptığı açıklamada, sosyal medyada sevilen sanatçıların şarkılarını kullanan binlerce kişi olduğunu, bu mantıkla herkese ceza verilmesi gerekeceğini söyledi. Kazım Koyuncu'nun sevdiği bir sanatçı olduğunu, hatta Artvin'deki mezarını ziyarete gittiğini belirten Uslu, kendisinden yaklaşık 50 bin lira istendiğini anlatarak, telifli müziklerde anlaşmanın veya sessize alma işleminin sosyal medya platformlarınca yapılması gerektiğini, kendisinin platformların telif ücretlerini ödediğini düşündüğünü ifade etti.
Avukat uyarıyor: "Ticari amaç yoksa ceza olmaz"
Avukat Nazan Akça, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 71'inci maddesinin cezai hükümler içerdiğini hatırlatarak, burada esas noktanın kullanımın ticari kazanç amacı taşıması olduğunu vurguladı. Vatandaşların sevdikleri müzikleri kişisel amaçla dinleyip sosyal medya hesaplarında paylaşmalarında, ortada maddi kazanç olmadığı sürece cezai ya da maddi bir yaptırım olamayacağını dile getiren Akça, aksi halde şarkıyı mırıldanan herkesin bile cezai yaptırıma maruz kalmasının gerekeceğini söyleyerek, "Önemli olan, eserin ticari amaçla yayılıp yayılmadığıdır" dedi.