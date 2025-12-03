Kazım Koyuncu'nun Şarkısını Paylaşan Öğretmene 50 Bin Liralık Telif Şoku

16 Türk üniversitesi Avrupa'nın en iyi mühendislik okullarının arasında
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 8 tutuklama
Ankara'da lisedeki utandıran görüntülere disiplin işlemi başlatıldı
Fidan: Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için Türkiye'den daha uygun bir yer yok
'Sıkı para politikası dezenflasyonu güçlendirecek'
Daltonlar ve Barış Boyun çetesinin çocuk üyelerine hapis cezası talebi
Asgari ücret için ilk toplantı tarihi belli oldu
POS cihazlarının yasa dışı kullanımı mercek altında
Okul bahçesinde 11 kişilik gruptan kız öğrenciye şiddet
CHP'li belediyede işçiler greve başladı: Konteynerler çöple dolup taştı
Gümrüklerde 'kaçak malzeme ele geçirme' rekoru kırıldı
İş dünyası kasım ayı enflasyon verilerine ne dedi?
Adliyeden 25 kg altın ile 50 kg gümüş market arabasıyla çalınmış
Bakan Tunç: 'Covid Düzenlemesi' af değil, eşitlik ilkesidir
Erdoğan: Enflasyon verileri umutlarımızı artırdı
Türkiye Kamu-Sen'den '2025 Yılı Değerlendirmesi ve Çözüm Önerileri' toplantısı
Uzmanlar enflasyon verilerini değerlendirdi: Faiz indiriminin yolu açıldı!
Enflasyon aylık bazda son 2,5 yılın en düşük seviyesinde
Elektrikli otomobil satışları 11 ayda ikiye katlandı
Milli Dayanışma Komisyonu İmralı görüşmesinin ardından yarın toplanıyor
Kasımda fiyatı en çok artan ve en fazla düşen ürünler belli oldu
Kira artış oranı belli oldu: İşte Aralık ayı için zam tavanı!
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı
Asgari ücret zammında kritik hamle: İşte kulislerde konuşulan rakam
MEB'den akran zorbalığı önlemi: İlkokula başlama yaşı değişiyor
Polislik eğitimini bitiremeyen adaylara memurluk yolu açıldı
Meslekler dönüşüyor: Yapay zekanın ilk gözden çıkaracağı ve yerini alacağı işler!
'Mesleki eğitim' için dikkat çeken öneri: Evlilikte hibe ve askerlik muafiyeti
Erdoğan: Yeni Türkiye'yi herkes kabullenecek
Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda
Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda

Kazım Koyuncu'nun Şarkısını Paylaşan Öğretmene 50 Bin Liralık Telif Şoku

Kazım Koyuncu'nun "Uy Aha" şarkısını ekleyen öğretmen hakkında, sanatçının mirasçıları telif gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu; Uslu'dan 50 bin TL tazminat talep ediliyor.

  Trabzon'da tır şoförü Salim Kalfa, evinin balkonundan çektiği 1 dakikalık görüntüye Kazım Koyuncu'nun Trabzonspor için bestelediği "Uy Aha" şarkısının nakaratını ekleyip sosyal medyada paylaştı; 4 ay sonra sanatçının kardeşi, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 71'inci maddesi kapsamında "manevi, mali ve bağlantılı haklara tecavüz" iddiasıyla Savcılığa suç duyurusunda bulunarak 50 bin TL tazminat talep etti. Benzer bir durum Adana'da öğretmen Kadir Can Uslu'nun, Portakal Çiçeği Karnavalı için hazırladığı görsellere aynı şarkının müziğini ekleyip TikTok'ta paylaşmasının ardından yaşandı; Koyuncu'nun mirasçıları bu paylaşım nedeniyle Uslu hakkında da savcılığa başvurdu.

  Kadir Can Uslu, polis merkezinde ifade verdikten sonra yaptığı açıklamada, sosyal medyada sevilen sanatçıların şarkılarını kullanan binlerce kişi olduğunu, bu mantıkla herkese ceza verilmesi gerekeceğini söyledi. Kazım Koyuncu'nun sevdiği bir sanatçı olduğunu, hatta Artvin'deki mezarını ziyarete gittiğini belirten Uslu, kendisinden yaklaşık 50 bin lira istendiğini anlatarak, telifli müziklerde anlaşmanın veya sessize alma işleminin sosyal medya platformlarınca yapılması gerektiğini, kendisinin platformların telif ücretlerini ödediğini düşündüğünü ifade etti.

  Avukat Nazan Akça, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 71'inci maddesinin cezai hükümler içerdiğini hatırlatarak, burada esas noktanın kullanımın ticari kazanç amacı taşıması olduğunu vurguladı. Vatandaşların sevdikleri müzikleri kişisel amaçla dinleyip sosyal medya hesaplarında paylaşmalarında, ortada maddi kazanç olmadığı sürece cezai ya da maddi bir yaptırım olamayacağını dile getiren Akça, aksi halde şarkıyı mırıldanan herkesin bile cezai yaptırıma maruz kalmasının gerekeceğini söyleyerek, "Önemli olan, eserin ticari amaçla yayılıp yayılmadığıdır" dedi.

3 Aralık 2025