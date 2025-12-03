Kan Donduran İntikam: Araçla Ezmeye Kalktı

Aynı sokakta ikinci şok: Husumetlisine aracıyla saldırdı

Aradan geçen iki ayın ardından, 1 Aralık günü yine Buluttepe Mahallesi'nde bu kez M.Ç., husumetlisiyle aynı sokakta karşılaştı. İddiaya göre M.Ç., hafif ticari aracını husumetlisinin üzerine sürerek onu sokak ortasında ezerek öldürmeye çalıştı.