Kan Donduran İntikam: Araçla Ezmeye Kalktı

İskenderun'da 63 yaşındaki Leyla Şahin'in pompalı tüfekle öldürüldüğü komşu kavgasının taraflarından M.Ç., husumetlisiyle aynı sokakta karşılaşınca hafif ticari aracını üzerine sürerek ezmeye çalıştı; güvenlik kamerasına yansıyan saldırı sonrası şüpheli tutuklandı.
Pompalı tüfekli kavga: 63 yaşındaki Leyla Şahin öldürüldü
28 Eylül'de Buluttepe Mahallesi'nde komşular arasında çıkan kavgada, 63 yaşındaki Leyla Şahin pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olay sonrası C.Ç., H.O., M.O., M.Ç. ve T.Ç. tutuklanırken, şüphelilerden V.Ş. ile M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aynı sokakta ikinci şok: Husumetlisine aracıyla saldırdı
Aradan geçen iki ayın ardından, 1 Aralık günü yine Buluttepe Mahallesi'nde bu kez M.Ç., husumetlisiyle aynı sokakta karşılaştı. İddiaya göre M.Ç., hafif ticari aracını husumetlisinin üzerine sürerek onu sokak ortasında ezerek öldürmeye çalıştı.
Dehşet anı kamerada, yaralı hastaneye kaldırıldı
Akılalmaz saldırı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı; görüntülerde M.Ç.'nin aracıyla sokakta yürüyen kişiye doğru ani manevrayla yöneldiği ve çarpma anı net şekilde görülüyor. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, çarptığı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
M.Ç. gözaltında, kasten öldürmeye teşebbüsten tutuklandı
Kasten öldürmeye teşebbüs olayının şüphelisi M.Ç., Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.