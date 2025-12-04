Emniyet personelinin atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişti
Fuzul Topraktan'da Lansman Fırsatı!
Fabrika gibi çalışan okuldan yıllık 2 milyon TL ciro
Vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi
TÜİK açıkladı: Sağlık harcamaları bir yılda ikiye katlandı
'Ukraynalı çocuklara istismar kapatıldı' iddialarına Başsavcılıktan açıklama
Bakanlıktan 'adli emanetleri sıkı denetleyin' talimatı
Google açıkladı: İşte 2025'te Türkiye'de en çok arananlar
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin emanet memuru tutuklandı
İmralı görüşmesi Komisyon toplantısında: Tutanak özeti okundu!
TCMB raporu yayımlandı: Gıda fiyatları enflasyonu aşağı çekti
Bir soygun haberi de Adalar Adliyesi'nden: Silahları satan katip tutuklandı
Kurtulmuş: İmralı'daki görüşme gizli kalmayacak
YÖK, en az 2 üniversitenin dünyada ilk 100'e girmesini hedefliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Engelliler İçin Yeni Dönem Mesajları
Bakan Göktaş: Kadınları güçlendirmeye devam edeceğiz
Bakan Yerlikaya: 339 organize suç örgütü çökertildi
Okula başlama yaşı değişecek mi?
Akademide eğitim alacak olan öğretmenlerin ücreti ne kadar olacak?
Öğrencilerinin zorbalığına maruz kalan öğretmen konuştu
MSB: TSK her türlü tehdidi bertaraf edecek güçte
Togg elektrikli otomobil pazarında zirvede
Sosyal medyada suç örgütü propagandası yapan 30 şüpheli yakalandı
Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin'e ulaştı
SSK ve Bağkur emeklisi 7 puan daha düşük zam alacak
Gıda denetimlerinde 1963 işletmeye 141 milyon lira ceza
Devlet Bahçeli: CHP üç S'li bir alanda bocalamakta
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
'Senin yerine imza atarım' devri kapandı! Üniversitede QR'lı yoklama
Otomobil tıra girdi, 4 kişi yaşamını yitirdi
Oyuncu Burcu Özberk'in Acı Günü!

'Güneş'in Kızları' dizisiyle üne kavuşan oyuncu Burcu Özberk, hem kariyeri hem özel hayatıyla gündemden düşmezken ünlü oyuncu bu kez hayranlarını da üzen bir paylaşım yaptı.

  1. Oyunculuğa 2013 yılında &nbsp;'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde 'Huricihan Sultan' karakteriyle adım atan Burcu Özberk, Güneş'in Kızları dizisiyle şöhret basamaklarını hızlı bir şekilde çıktı. Diziyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu kariyeri kadar özel hayatıyla da sıkça adından söz ettiriyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Özberk, bu kez üzücü bir paylaşım yaptı.

  2. <h1>ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU</h1> <p>Özberk, 10 milyon takipçili sosyal medya hesabından 'Ailemin Çınarı' paylaşımıyla dedesini kaybettiğini duyurdu. Duygusal bir notla acı haberi paylaşan ünlü oyuncu şunları yazdı:</p>

  3. <em>"Canım dedem, çocukluğum, ailemizin çınarı Cumhuriyet Yıldızlar'ı kaybettik. Cenazesi 3 Aralık öğle namazıyla Vişnelik Sami Ramazanoğlu Camii'nden defnedilecektir."</em>

  4. Acı haber sonrası sevenleri oyuncuya taziye mesajları yolladı.

  5. Oyuncu Burcu Özberk'in vefat eden 82 yaşındaki dedesi Cumhuriyet Yıldızlar'ın cenazesi, Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı.&nbsp;

  6. Özberk dedesi için törende dua etti.

4 Aralık 2025