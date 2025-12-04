İbrahim Tatlıses'e Sert Gönderme

Emniyet personelinin atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişti
Emniyet personelinin atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişti
Fuzul Topraktan'da Lansman Fırsatı!
Fuzul Topraktan'da Lansman Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Fabrika gibi çalışan okuldan yıllık 2 milyon TL ciro
Fabrika gibi çalışan okuldan yıllık 2 milyon TL ciro
Vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi
Vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi
TÜİK açıkladı: Sağlık harcamaları bir yılda ikiye katlandı
TÜİK açıkladı: Sağlık harcamaları bir yılda ikiye katlandı
'Ukraynalı çocuklara istismar kapatıldı' iddialarına Başsavcılıktan açıklama
'Ukraynalı çocuklara istismar kapatıldı' iddialarına Başsavcılıktan açıklama
Bakanlıktan 'adli emanetleri sıkı denetleyin' talimatı
Bakanlıktan 'adli emanetleri sıkı denetleyin' talimatı
Google açıkladı: İşte 2025'te Türkiye'de en çok arananlar
Google açıkladı: İşte 2025'te Türkiye'de en çok arananlar
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin emanet memuru tutuklandı
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin emanet memuru tutuklandı
İmralı görüşmesi Komisyon toplantısında: Tutanak özeti okundu!
İmralı görüşmesi Komisyon toplantısında: Tutanak özeti okundu!
TCMB raporu yayımlandı: Gıda fiyatları enflasyonu aşağı çekti
TCMB raporu yayımlandı: Gıda fiyatları enflasyonu aşağı çekti
Bir soygun haberi de Adalar Adliyesi'nden: Silahları satan katip tutuklandı
Bir soygun haberi de Adalar Adliyesi'nden: Silahları satan katip tutuklandı
Kurtulmuş: İmralı'daki görüşme gizli kalmayacak
Kurtulmuş: İmralı'daki görüşme gizli kalmayacak
YÖK, en az 2 üniversitenin dünyada ilk 100'e girmesini hedefliyor
YÖK, en az 2 üniversitenin dünyada ilk 100'e girmesini hedefliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Engelliler İçin Yeni Dönem Mesajları
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Engelliler İçin Yeni Dönem Mesajları
Bakan Göktaş: Kadınları güçlendirmeye devam edeceğiz
Bakan Göktaş: Kadınları güçlendirmeye devam edeceğiz
Bakan Yerlikaya: 339 organize suç örgütü çökertildi
Bakan Yerlikaya: 339 organize suç örgütü çökertildi
Okula başlama yaşı değişecek mi?
Okula başlama yaşı değişecek mi?
Akademide eğitim alacak olan öğretmenlerin ücreti ne kadar olacak?
Akademide eğitim alacak olan öğretmenlerin ücreti ne kadar olacak?
Öğrencilerinin zorbalığına maruz kalan öğretmen konuştu
Öğrencilerinin zorbalığına maruz kalan öğretmen konuştu
MSB: TSK her türlü tehdidi bertaraf edecek güçte
MSB: TSK her türlü tehdidi bertaraf edecek güçte
Togg elektrikli otomobil pazarında zirvede
Togg elektrikli otomobil pazarında zirvede
Sosyal medyada suç örgütü propagandası yapan 30 şüpheli yakalandı
Sosyal medyada suç örgütü propagandası yapan 30 şüpheli yakalandı
Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin'e ulaştı
Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin'e ulaştı
SSK ve Bağkur emeklisi 7 puan daha düşük zam alacak
SSK ve Bağkur emeklisi 7 puan daha düşük zam alacak
Gıda denetimlerinde 1963 işletmeye 141 milyon lira ceza
Gıda denetimlerinde 1963 işletmeye 141 milyon lira ceza
Devlet Bahçeli: CHP üç S'li bir alanda bocalamakta
Devlet Bahçeli: CHP üç S'li bir alanda bocalamakta
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
'Senin yerine imza atarım' devri kapandı! Üniversitede QR'lı yoklama
'Senin yerine imza atarım' devri kapandı! Üniversitede QR'lı yoklama
Otomobil tıra girdi, 4 kişi yaşamını yitirdi
Otomobil tıra girdi, 4 kişi yaşamını yitirdi

İbrahim Tatlıses'e Sert Gönderme

İnsanlar söz verir de duruşu yetmez!

  1. <span><em><strong>Usta sanatçı İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses bir süredir yaşadığı sorunlarla gündemden düşmüyor. Birbirlerine sayısız kez ağır suçlamalarda bulunan ikiliden Ahmet Tatlıses, son paylaşımıyla sert söylemlerde bulundu. Babasının şikayeti üzerine elektronik kelepçe takılan Ahmet Tatlıses, son paylaşımında "İnsan kendi duruşunu koruyacak" sözleriyle akılları karıştırdı.</strong></em></span>

    Usta sanatçı İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses bir süredir yaşadığı sorunlarla gündemden düşmüyor. Birbirlerine sayısız kez ağır suçlamalarda bulunan ikiliden Ahmet Tatlıses, son paylaşımıyla sert söylemlerde bulundu. Babasının şikayeti üzerine elektronik kelepçe takılan Ahmet Tatlıses, son paylaşımında "İnsan kendi duruşunu koruyacak" sözleriyle akılları karıştırdı.

  2. <strong>"Aramam", "Haydi Söyle", "Mutlu Ol Yeter", "Bir Kulunu Çok Sevdim ve "Yalan" gibi bugüne dek unutulmaz parçalara imza atan usta sanatçı İbrahim Tatlıses, son dönemlerde yaşadığı aile içi krizle adından söz ettiriyor.&nbsp;</strong>

    "Aramam", "Haydi Söyle", "Mutlu Ol Yeter", "Bir Kulunu Çok Sevdim ve "Yalan" gibi bugüne dek unutulmaz parçalara imza atan usta sanatçı İbrahim Tatlıses, son dönemlerde yaşadığı aile içi krizle adından söz ettiriyor. 

  3. <strong>Özellikle oğlu Ahmet Tatlıses ile gerilim üstüne gerilim yaşayan Tatlıses, son olarak soluğu mahkemede almıştı.</strong>

    Özellikle oğlu Ahmet Tatlıses ile gerilim üstüne gerilim yaşayan Tatlıses, son olarak soluğu mahkemede almıştı.

  4. <strong>Usta sanatçı, oğlunun kendisini tehdit ettiğini ileri sürerek şikayette bulunmuş ve mahkeme, Ahmet Tatlıses hakkında uzaklaştırma kararı vererek kelepçe takılmasına hükmetmişti.</strong>

    Usta sanatçı, oğlunun kendisini tehdit ettiğini ileri sürerek şikayette bulunmuş ve mahkeme, Ahmet Tatlıses hakkında uzaklaştırma kararı vererek kelepçe takılmasına hükmetmişti.

  5. <strong>Babasına 3 kilometreden fazla yaklaşamayan Ahmet Tatlıses, şimdilerde gerilimi sosyal medyaya taşıdı.</strong>

    Babasına 3 kilometreden fazla yaklaşamayan Ahmet Tatlıses, şimdilerde gerilimi sosyal medyaya taşıdı.

  6. <p><span style="color:#FF0000"><strong>İKİLİ ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR ESİYOR</strong></span></p> <p><strong>Baba-oğul arasındaki tansiyonu yükselten paylaşımlar, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Ahmet Tatlıses son paylaşımıyla yine çok konuşuldu.</strong></p>

    İKİLİ ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR ESİYOR

    Baba-oğul arasındaki tansiyonu yükselten paylaşımlar, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Ahmet Tatlıses son paylaşımıyla yine çok konuşuldu.

  7. <p><span style="color:#FF0000"><strong>"İNSANLAR SÖZ VERİR DURUŞU YETMEZ"</strong></span></p> <p><strong>Usta sanatçıya imada bulunan Ahmet Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:</strong></p> <p><strong>"Şimdinin devrinde dostluk gölge gibi. Sözünde duran da gece kadar az. O yüzden kimseye fazla yaslanmayacaksın. İnsan önce kendine güvenecek.&nbsp;</strong></p><p><span style="color:#FF0000"><strong>"İNSANLAR SÖZ VERİR DURUŞU YETMEZ"</strong></span></p> <p><strong>Usta sanatçıya imada bulunan Ahmet Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:</strong></p> <p><strong>"Şimdinin devrinde dostluk gölge gibi. Sözünde duran da gece kadar az. O yüzden kimseye fazla yaslanmayacaksın. İnsan önce kendine güvenecek.&nbsp;</strong></p>

    "İNSANLAR SÖZ VERİR DURUŞU YETMEZ"

    Usta sanatçıya imada bulunan Ahmet Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

    "Şimdinin devrinde dostluk gölge gibi. Sözünde duran da gece kadar az. O yüzden kimseye fazla yaslanmayacaksın. İnsan önce kendine güvenecek. 

    "İNSANLAR SÖZ VERİR DURUŞU YETMEZ"

    Usta sanatçıya imada bulunan Ahmet Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

    "Şimdinin devrinde dostluk gölge gibi. Sözünde duran da gece kadar az. O yüzden kimseye fazla yaslanmayacaksın. İnsan önce kendine güvenecek. 

  8. <strong>Kendi duruşunu koruyacak. Çünkü bu devirde ışığı bile kendi içinde yakmayanın yolu karanlıkta kalır. İyi haftalar. Bu devrin en büyük yanılgısı da budur. İnsanlar söz verir, duruşu yetmez.</strong>

    Kendi duruşunu koruyacak. Çünkü bu devirde ışığı bile kendi içinde yakmayanın yolu karanlıkta kalır. İyi haftalar. Bu devrin en büyük yanılgısı da budur. İnsanlar söz verir, duruşu yetmez.

4 Aralık 2025