İbrahim Tatlıses'e Sert Gönderme
İnsanlar söz verir de duruşu yetmez!
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses bir süredir yaşadığı sorunlarla gündemden düşmüyor. Birbirlerine sayısız kez ağır suçlamalarda bulunan ikiliden Ahmet Tatlıses, son paylaşımıyla sert söylemlerde bulundu. Babasının şikayeti üzerine elektronik kelepçe takılan Ahmet Tatlıses, son paylaşımında "İnsan kendi duruşunu koruyacak" sözleriyle akılları karıştırdı.
"Aramam", "Haydi Söyle", "Mutlu Ol Yeter", "Bir Kulunu Çok Sevdim ve "Yalan" gibi bugüne dek unutulmaz parçalara imza atan usta sanatçı İbrahim Tatlıses, son dönemlerde yaşadığı aile içi krizle adından söz ettiriyor.
Özellikle oğlu Ahmet Tatlıses ile gerilim üstüne gerilim yaşayan Tatlıses, son olarak soluğu mahkemede almıştı.
Usta sanatçı, oğlunun kendisini tehdit ettiğini ileri sürerek şikayette bulunmuş ve mahkeme, Ahmet Tatlıses hakkında uzaklaştırma kararı vererek kelepçe takılmasına hükmetmişti.
Babasına 3 kilometreden fazla yaklaşamayan Ahmet Tatlıses, şimdilerde gerilimi sosyal medyaya taşıdı.
İKİLİ ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR ESİYOR
Baba-oğul arasındaki tansiyonu yükselten paylaşımlar, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Ahmet Tatlıses son paylaşımıyla yine çok konuşuldu.
Kendi duruşunu koruyacak. Çünkü bu devirde ışığı bile kendi içinde yakmayanın yolu karanlıkta kalır. İyi haftalar. Bu devrin en büyük yanılgısı da budur. İnsanlar söz verir, duruşu yetmez.