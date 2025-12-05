Zorunlu Oldu Tüm Sayaçlar Değişecek
Akıllı elektrik sayaç pro fiyatı ne kadar?
-
TÜRKİYE akıllı elektrik sayacı Pro modeline geçiyor. 5 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan kararla 2027 yılı sonuna kadar tüm sayaçların değişmesi gerekiyor. Sayaç değişimi yıllık tüketimi 10 MWh üstü olanlar ile apartman, site ve iş yerleri için zorunlu oldu. Akıllı elektrik sayacı pro modellerinin fiyatları ise 800 liradan başlayıp 3 bin liraya kadar çıkıyor. Akıllı sayaçların ücretini aboneler ödeyecek.
-
Türkiye genelinde elektrik sayaçları akıllı sisteme geçiyor. EPDK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla 1 Mart 2026'dan itibaren eski sayaçlar kademeli olarak yenilenecek; vatandaşlar tüketim bilgilerine anlık erişebilecek, dağıtım şirketleri ise veri sorunlarını en geç 48 saat içinde çözmek zorunda olacak. Düzenlemeyle, 1 Mart 2026 temel olmak üzere, 2027'ye kadar bazı yerlerde %70 dönüşüm, 2028'e kadar ise %100 dönüşüm hedeflendi.
-
DEĞİŞİM İÇİN TAKVİM NETLEŞTİ
EPDK'nın dağıtım şirketlerine sunduğu uygulama takvimine göre:
-Tüm eski sayaçların yüzde 70'i 1 Ocak 2027'ye kadar,
-Tamamı ise 1 Ocak 2028'e kadar akıllı sayaçlarla değiştirilmiş olacak.
Bu süreçte toplanan tüketim verileri, dağıtım şirketleri tarafından Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.'ye (EPİAŞ) iletilecek. Böylece sistemde hem daha şeffaf hem de daha hızlı bir veri akışı sağlanacak.
-
AKILLI ELEKTRİK SAYACI PRO FİYATI
Türkiye genelinde yapılacak akıllı elektrik sayacı değişiminin elbette bir maliyeti de olacak. Sayaç ücretlerini aboneler ödeyecek. Piyasada farklı modelde akıllı elektrik sayaçları bulunuyor. Fiyatları ise 800 liradan başlayıp 3 bin liraya kadar çıkıyor. Sanayi tipi olan akıllı elektrik sayaçlarının fiyatı ise çok daha yüksek.
-
RESMİ GAZETEDE DUYURULDU
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan EPDK kararına göre, değişim; yeni yerlerde ilk kez sayaç takılırken, eski sayaçların muayene süresi dolduğunda, yüksek tüketimi olan abonelerde, çok sayaçlı binalarda ve dağıtım şebekesinin izlenmesi gereken noktalarda kademeli olarak yapılacak.
-
AKILLI SAYAÇLAR TAKILACAK
Düzenleme kapsamında değişimde; tamamen iki yönlü haberleşen, uzaktan okunabilen ve açma-kapama yapılabilen, kalite verisi kaydedebilen Akıllı Sayaç PRO ve bu sayacın basitleştirilmiş versiyonu olan daha ekonomik ama fonksiyon olarak daha sınırlı Akıllı Sayaç EKO kullanılacak.
-
10 MWh ÜSTÜ İÇİN VE APARTMAN VE SİTELERDE ZORUNLU
Karara göre, yıllık tüketimi 10 MWh üzeri olan abonelerde sayaçlar zorunlu olarak Akıllı Sayaç PRO ile değiştirilecek. Apartman ve sitelerde olduğu gibi 7 ve üzeri sayaç bulunan panolara 2027-2028 arasında her pano için en az 1 adet PRO sayaç takılacak.
-
BUNDAN SONRA AKILLI SAYAÇ ŞART
İlk kez sayaç takılacak yerlerde; binada 4 ve üzeri sayaç bulunması halinde en az belirli sayıda PRO tipi sayaç takılacak. Diğer sayaçlar EKO tipi olabilecek ancak hepsi PRO tipi tek sayaca bağlanacak şekilde haberleşme özellikli olacak. Mevcut sayaçların muayene süresi dolması halinde apartmanda sayaçların %70'inden fazlası eskiyse hepsi akıllı sayaçla değiştirilecek.Bu oranın altındaki durumlarda sadece süresi dolanlar değiştirilecek.
-
Düzenlemeyle, sayaçların %100'ünün uzaktan okunabilir hale gelmesi, manuel sayaç okumanın azalması, kaçak kayıpların tespiti ile kesinti takibinin otomatik yapılması hedefleniyor. EPDK kararına göre ayrıca, dağıtıcı şirketler tarafından Enerji Piyasaları İşletme AŞ'ye (EPİAŞ) sağlanan verilerin kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesi için uygulama geliştirilecek. Kullanıcılar, EPİAŞ üzerinden; akıllı sayacından gelen günlük-saatlik tüketim verisini görebilecek, arızaları, kesinti ve veri sorunlarını uygulama üzerinden takip edebilecek.