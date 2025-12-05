Zorunlu Oldu Tüm Sayaçlar Değişecek

DEĞİŞİM İÇİN TAKVİM NETLEŞTİ

EPDK'nın dağıtım şirketlerine sunduğu uygulama takvimine göre:

-Tüm eski sayaçların yüzde 70'i 1 Ocak 2027'ye kadar,

-Tamamı ise 1 Ocak 2028'e kadar akıllı sayaçlarla değiştirilmiş olacak.

Bu süreçte toplanan tüketim verileri, dağıtım şirketleri tarafından Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.'ye (EPİAŞ) iletilecek. Böylece sistemde hem daha şeffaf hem de daha hızlı bir veri akışı sağlanacak.