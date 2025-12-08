Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı
Adli emanetten bir soygun haberi de Konya'dan
Memur-Sen'den çağrı: Ücret dengesi için acil kamu personel reformu şart!
'Diyanet, Cin Tartışmalarında Görevini Yapmıyor'
Tapusunu bekletenler dikkat: Yeni yılda 3 katına çıkıyor
Bursa'da Otizmli Öğrenciler Sıralara Bağlandı: Soruşturma
Antalya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 10 ilçede su kesilecek
'Bütçemiz, istikrar içinde kalıcı sosyal refah artışı hedeflemektedir'
Bahis soruşturmasında 37 kişi adliyeye sevk edildi
En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Bir polis şehit oldu
Ebeveynler dikkat: Bakanlık 2 ürünü yasakladı
72 ilde narkotik operasyonu: 970 gözaltı
Perşembe günü yılın son faiz kararı açıklanacak
Türkiye'yi bu hafta yağışlı günler bekliyor
İşte 1 milyon TL mevduatın güncel getirisi
İstanbul Erkek Lisesi'nde 507 Maddelik Taciz Listesi Skandalı
Antalya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Lisanslı pilot sayısı, gelecek yıl 17 bini aşacak
Van'ın Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem
Vali Gül: Filistin'in Filistinlilere ait olduğunu göstermemiz lazım
'Erdoğan'a atfedilen bazı görüşme iddiaları gerçek dışı'
İmamoğlu, 'sahte diploma' davasında hakim karşısına çıkacak
Yerli sistemi Bakan Uraloğlu duyurdu! 7 gün 24 saat çalışacak
Tek öğretmen, dört öğrenci: Köy okuluna yürek ısıtan dokunuş
'Fatih'te düzensiz göçmen yoğunluğu' iddiasına ilişkin açıklama
Gümüş'teki yükseliş yüzde 100'ü aştı
'Türkiye'nin Miamisi' dikey mimariye yenik düştü
Aidat göçü: İstanbul'da 10 Bin TL'yi aştı, 117 bin kişi taşındı
Aidat göçü: İstanbul'da 10 Bin TL'yi aştı, 117 bin kişi taşındı

Öğrencilere İphone 17 Pro 71 Bin Oluyor!

Öğrencilere akıllı telefon alırken ÖTV yok! Modeller belli oldu, bir şartla...

  1. TBMM'ye sunulan yeni düzenlemeyle, üniversite öğrencilerinin telefon, bilgisayar gibi elektronik ürünleri ÖTV ödemeden satın almasını hedefliyor. Teklif kabul edilirse öğrenciler, tercih ettikleri cihazları en az 2 sene kullanmak şartıyla ÖTV'siz olarak satın alabilecek. İşte modele göre değişen ÖTV'siz akıllı telefon fiyatları...

  Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yeni bir düzenleme ile üniversite öğrencilerinin artık diledikleri elektronik ürünleri ÖTV'den muaf olarak alması amaçlanıyor. Üstelik bunun sadece tek bir şartı var. İşte detaylar ve modele göre değişen ÖTV'siz akıllı telefon fiyatları...

  FİYAT ŞARTI KALDIRILIYOR

Mevcuttaki düzenlemeye göre üniversite öğrencileri, fiyatı 9 bin 500 TL'yi geçmeyen yerli akıllı telefon, bilgisayar ve tablet modellerinde vergiden muaf oluyorlar. Yeni düzenlemeyle birlikte ise fiyat şartını kaldırmak hedefleniyor.

    Mevcuttaki düzenlemeye göre üniversite öğrencileri, fiyatı 9 bin 500 TL'yi geçmeyen yerli akıllı telefon, bilgisayar ve tablet modellerinde vergiden muaf oluyorlar. Yeni düzenlemeyle birlikte ise fiyat şartını kaldırmak hedefleniyor. 

  Yani bu düzenleme geçmesi halinde öğrenciler iPhone'dan Samsung'a, PlayStation'dan Xbox'a kadar birçok teknolojik ürünü ÖTV'siz bir şekilde satın alabilecek.

  İŞTE MODEL MODEL FİYATLAR

Fakat tek bir şart var. O da alınan ürünlerin en az 2 sene kullanılması. Yeni düzenlemenin geçmesi halinde teknolojik ürünlerin fiyatlarının nasıl değişeceği ise Webtekno tarafından hesaplandı. İşte model model teknoloji aletlerinin ÖTV'siz fiyatları.

    Fakat tek bir şart var. O da alınan ürünlerin en az 2 sene kullanılması. Yeni düzenlemenin geçmesi halinde teknolojik ürünlerin fiyatlarının nasıl değişeceği ise Webtekno tarafından hesaplandı. İşte model model teknoloji aletlerinin ÖTV'siz fiyatları.

  iPhone 17 Pro

ÖTV'li fiyatı: 107 bin 999 TL

ÖTV'siz fiyatı: 71 bin 999 TL

    ÖTV'li fiyatı: 107 bin 999 TL

    ÖTV'siz fiyatı: 71 bin 999 TL

  iPhone 17

ÖTV'li fiyatı: 77 bin 999 TL

ÖTV'siz fiyatı: 51 bin 999 TL

    ÖTV'li fiyatı: 77 bin 999 TL

    ÖTV'siz fiyatı: 51 bin 999 TL

  iPhone Air

ÖTV'li fiyatı: 97 bin 999 TL

ÖTV'siz fiyatı: 65 bin 332 TL

    ÖTV'li fiyatı: 97 bin 999 TL

    ÖTV'siz fiyatı: 65 bin 332 TL

  Samsung Galaxy S25 Ultra

ÖTV'li fiyatı: 93 bin 499 TL

ÖTV'siz fiyatı: 62 bin 332 TL

    ÖTV'li fiyatı: 93 bin 499 TL

    ÖTV'siz fiyatı: 62 bin 332 TL

  Samsung Galaxy S25

ÖTV'li fiyatı: 61 bin 499 TL

ÖTV'siz fiyatı: 40 bin 999 TL

    ÖTV'li fiyatı: 61 bin 499 TL

    ÖTV'siz fiyatı: 40 bin 999 TL

  Samsung Galaxy Z Fold7

ÖTV'li fiyatı: 109 bin 499 TL

ÖTV'siz fiyatı: 72 bin 999 TL

    ÖTV'li fiyatı: 109 bin 499 TL

    ÖTV'siz fiyatı: 72 bin 999 TL

8 Aralık 2025