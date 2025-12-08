Öğrencilere İphone 17 Pro 71 Bin Oluyor!
Öğrencilere akıllı telefon alırken ÖTV yok! Modeller belli oldu, bir şartla...
TBMM'ye sunulan yeni düzenlemeyle, üniversite öğrencilerinin telefon, bilgisayar gibi elektronik ürünleri ÖTV ödemeden satın almasını hedefliyor. Teklif kabul edilirse öğrenciler, tercih ettikleri cihazları en az 2 sene kullanmak şartıyla ÖTV'siz olarak satın alabilecek. İşte modele göre değişen ÖTV'siz akıllı telefon fiyatları...
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yeni bir düzenleme ile üniversite öğrencilerinin artık diledikleri elektronik ürünleri ÖTV'den muaf olarak alması amaçlanıyor. Üstelik bunun sadece tek bir şartı var. İşte detaylar ve modele göre değişen ÖTV'siz akıllı telefon fiyatları...
FİYAT ŞARTI KALDIRILIYOR
Mevcuttaki düzenlemeye göre üniversite öğrencileri, fiyatı 9 bin 500 TL'yi geçmeyen yerli akıllı telefon, bilgisayar ve tablet modellerinde vergiden muaf oluyorlar. Yeni düzenlemeyle birlikte ise fiyat şartını kaldırmak hedefleniyor.
Yani bu düzenleme geçmesi halinde öğrenciler iPhone'dan Samsung'a, PlayStation'dan Xbox'a kadar birçok teknolojik ürünü ÖTV'siz bir şekilde satın alabilecek.
İŞTE MODEL MODEL FİYATLAR
Fakat tek bir şart var. O da alınan ürünlerin en az 2 sene kullanılması. Yeni düzenlemenin geçmesi halinde teknolojik ürünlerin fiyatlarının nasıl değişeceği ise Webtekno tarafından hesaplandı. İşte model model teknoloji aletlerinin ÖTV'siz fiyatları.
iPhone 17 Pro
ÖTV'li fiyatı: 107 bin 999 TL
ÖTV'siz fiyatı: 71 bin 999 TL
iPhone 17
ÖTV'li fiyatı: 77 bin 999 TL
ÖTV'siz fiyatı: 51 bin 999 TL
iPhone Air
ÖTV'li fiyatı: 97 bin 999 TL
ÖTV'siz fiyatı: 65 bin 332 TL
Samsung Galaxy S25 Ultra
ÖTV'li fiyatı: 93 bin 499 TL
ÖTV'siz fiyatı: 62 bin 332 TL
Samsung Galaxy S25
ÖTV'li fiyatı: 61 bin 499 TL
ÖTV'siz fiyatı: 40 bin 999 TL
Samsung Galaxy Z Fold7
ÖTV'li fiyatı: 109 bin 499 TL
ÖTV'siz fiyatı: 72 bin 999 TL