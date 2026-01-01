İslam Memiş "Bozdurma Zamanı Gelecek" Dedi
Altın fiyatları 2025 yılının en gözde yatırım aracı oldu. Üst üste rekorları ile yatırımcıyı şaşırttı ve yıl başından bu yana yüzde 74'ten fazla değer kazandı. 2025 yılının son gününe ise altın fiyatlarında düşüş var. Uzmanlar ve yatırım bankaları yeni sene için yükselişi işaret ediyor.
Dün ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü 5 bin 999 liradan tamamladı. Güne düşüşle başlayan gram altın şu sıralar 5 bin 960 lira seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın 10 bin 83 liradan, cumhuriyet altını ise 40 bin 177 liradan satılıyor. Altının ons fiyat 4 bin 321 dolara inerken, gümüşün onsu da yüzde 6'ya yakın değer kaybıyla 71,5 dolarda işlem görüyor.
Memiş şunları kaydetti:
-Gram altın yatırımcısına yüzde 110, ons altın yüzde 77 civarında kazanç sağladı. Jeopolitik gerilimler, ticaret savaşları gibi birçok etken değerli metalleri destekledi ama sonuca bakarsak gümüş artık zincirlerini kırdı.
2026 yılının ilk yarısında ons ve gümüş için yeni rekor gelebileceğini belirten Memiş, "Özellikle yılın ilk yarısında 120 lira direnç seviyesi olarak takip edilecek. Ons bazında 80 dolar üzerinde direnç bekleniyor. Ancak yılın ikinci yarısında değerli metaller için bir mola olacaktır.
Özellikle 2026 yılında ev araba almak iş kurmak isteyenler için altın gümüş platin paladyum gibi değerli metaller tarafında birikim ve yatırım yaptıysa bozdurma zamanı gelecek" dedi.
Yılın ikinci yarısında altın ve gümüşün dinlenme ve değer kaybetme ihtimalinin kuvvetli olduğunu belirten Memiş uzun vadeli yatırımcıların biriktirmeye devam etmesi gerektiğini vurguladı. "2026 yılında altın gümüş tarafında en çok kazandıran emtialar olacağını beklemiyorum" diyen Memiş, 2026'nın küresel ve yerli borsaların kripto piyasasının daha çok konuşulacağı bir yıl olacağını belirtti.