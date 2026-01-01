İslam Memiş "bozdurma zamanı gelecek" dedi

Altın fiyatları 2025 yılının en gözde yatırım aracı oldu. Üst üste rekorları ile yatırımcıyı şaşırttı ve yıl başından bu yana yüzde 74'ten fazla değer kazandı. 2025 yılının son gününe ise altın fiyatlarında düşüş var. Uzmanlar ve yatırım bankaları yeni sene için yükselişi işaret ediyor.