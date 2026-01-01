Van'da mahalleye çığ düştü! Bir kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı
Galata Köprüsü'nde Büyük Gazze yürüyüşü: 520 bin kişi katıldı
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
İlçelere AFAD merkezi kuruluyor
Özel okul ücretlerinde 'tavan zam' uygulaması bugün başladı
2026'da Neler Değişecek? Maaşlar, izinler, emeklilik ve vatandaşlık maaşı
2026 yılının ilk bebeği suda doğum yöntemiyle dünyaya geldi
Kavgaya müdahale eden polis memuru bıçaklandı
Yeni yılın ilk gününde on binler galata'da Filistin için buluşuyor
Yeni yılın ilk haftasında hava buz gibi. 31 İle sarı kod uyarısı
Yüzde 101 kazanç! İşte 2025 yılında en çok kazandıran yatırım aracı
Hastane muayene ücretleri yüzde 30 zamlandı!
Akaryakıt, alkol ve sigarada yeni ÖTV tutarları belli oldu
Bakan Şimşek'ten 2025 muhasebesi: Enflasyon düştü, KKM bitti!
Sağlık Bakanlığı Ocak 2026 İller Arası Atama Kurası ilan edildi
Saatler sonra devreye giriyor: İşte 2026'nın yeni faiz, vergi ve cezaları!
Bakan Memişoğlu duyurdu: Atamalar tamamlandı, 15 Ocak'ta mesai başlıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: Turizmde 'kaçak ilan' devri kapandı
İstihdamda tarihi zirve: 33 milyon çalışan, %8,6 işsizlik!
AYM'den emsal 'kanuni faiz' kararı: Vatandaşın zararını karşılamıyor
2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu yayımlandı
Cevdet Yılmaz: Vergi Artışında Enflasyon Hedefi Desteği
Bahçeli'den yeni yıl mesajı: 2026, terörsüz Türkiye'nin miladı olmalı
Bakan Uraloğlu'ndan köprü ve otoyol ücretlerine ilişkin açıklama
Engellilere 2026 yılı müjdesi: 1573 kişi istihdam edilecek
MSB: Suriye hükümeti birlik için insiyatif alırsa Türkiye destek olacak
Sağlık Bakanlığı'ndan Atanan Personele İlişkin Göreve Başlama Duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025'te 17 ülkeye 22 ziyarette bulundu
İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı ücretleri
2026 bütçe kanunun resmi gazetede yayınlandı
İslam Memiş "Bozdurma Zamanı Gelecek" Dedi

  1. Altın fiyatları 2025 yılının en gözde yatırım aracı oldu. Üst üste rekorları ile yatırımcıyı şaşırttı ve yıl başından bu yana yüzde 74'ten fazla değer kazandı. 2025 yılının son gününe ise altın fiyatlarında düşüş var. Uzmanlar ve yatırım bankaları yeni sene için yükselişi işaret ediyor.

  2. Dün ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü 5 bin 999 liradan tamamladı. Güne düşüşle başlayan gram altın şu sıralar 5 bin 960 lira seviyesinde bulunuyor.

  3. Çeyrek altın 10 bin 83 liradan, cumhuriyet altını ise 40 bin 177 liradan satılıyor. Altının ons fiyat 4 bin 321 dolara inerken, gümüşün onsu da yüzde 6'ya yakın değer kaybıyla 71,5 dolarda işlem görüyor.

  4. Memiş şunları kaydetti:<p> -Gram altın yatırımcısına yüzde 110, ons altın yüzde 77 civarında kazanç sağladı. Jeopolitik gerilimler, ticaret savaşları gibi birçok etken değerli metalleri destekledi ama sonuca bakarsak gümüş artık zincirlerini kırdı.

    -Gram altın yatırımcısına yüzde 110, ons altın yüzde 77 civarında kazanç sağladı. Jeopolitik gerilimler, ticaret savaşları gibi birçok etken değerli metalleri destekledi ama sonuca bakarsak gümüş artık zincirlerini kırdı.

    2026 yılının ilk yarısında ons ve gümüş için yeni rekor gelebileceğini belirten Memiş, "Özellikle yılın ilk yarısında 120 lira direnç seviyesi olarak takip edilecek. Ons bazında 80 dolar üzerinde direnç bekleniyor. Ancak yılın ikinci yarısında değerli metaller için bir mola olacaktır.

    Özellikle 2026 yılında ev araba almak iş kurmak isteyenler için altın gümüş platin paladyum gibi değerli metaller tarafında birikim ve yatırım yaptıysa bozdurma zamanı gelecek" dedi.

    Yılın ikinci yarısında altın ve gümüşün dinlenme ve değer kaybetme ihtimalinin kuvvetli olduğunu belirten Memiş uzun vadeli yatırımcıların biriktirmeye devam etmesi gerektiğini vurguladı. "2026 yılında altın gümüş tarafında en çok kazandıran emtialar olacağını beklemiyorum" diyen Memiş, 2026'nın küresel ve yerli borsaların kripto piyasasının daha çok konuşulacağı bir yıl olacağını belirtti.

1 Ocak 2026