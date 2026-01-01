2026 Yılı Köprü Ve Otoyol Zamlı Liste

Karayolları Genel Müdürlüğünce ve Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 00.00?dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köpürüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretlerine zam geldi. Yap İşlet Devlet modeliyle yapılan Osmangazi ve Çanakkale Köprüsü'nde de yüklü zamlar var. İşte 2026 yılı zamlı tarife: