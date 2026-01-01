Van'da mahalleye çığ düştü! Bir kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı
2026 Yılı Köprü Ve Otoyol Zamlı Liste

Osmangazi ve Çanakkale Köprüsü kaç lira oldu? 2026 yılı köprü ve otoyol zamlı liste

  1. Karayolları Genel Müdürlüğü?ne bağlı otoyol ve köprülerde geçiş ücretlerine zam geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretlerindeki artış belli oldu. Osmangazi Köprüsü ve Çanakkali Köprüsü'nden geçiş ücreti bin liraya dayandı işte 2026 yılı zamları;

  2. Karayolları Genel Müdürlüğünce ve Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 00.00?dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köpürüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretlerine zam geldi. Yap İşlet Devlet modeliyle yapılan Osmangazi ve Çanakkale Köprüsü'nde de yüklü zamlar var. İşte 2026 yılı zamlı tarife:

  3. 1 Ocak'tan itibaren Anadolu Otoyolu İstanbul-Ankara ücreti otomobiller için 338 TL olacak.

  4. OSMANGAZİ KAÇ LİRA OLDU?<p> Yap İşlet Devret modeliyle yapılan ve geçişi en pahalı köprü olan Osmangazi Köprüsü'ne de zam geldi. Yeni yılda araç sınıfına göre düzenlenen tarifede, otomobiller için geçiş ücreti 795 TL'den 995 TL'ye çıktı. Bursa - İzmir arası otoban ücreti ise 2026 itibariyle 1280 lira oldu.

    Yap İşlet Devret modeliyle yapılan ve geçişi en pahalı köprü olan Osmangazi Köprüsü'ne de zam geldi. Yeni yılda araç sınıfına göre düzenlenen tarifede, otomobiller için geçiş ücreti 795 TL'den 995 TL'ye çıktı. Bursa - İzmir arası otoban ücreti ise 2026 itibariyle 1280 lira oldu.

  5. ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ KAÇ LİRA OLDU?<p> 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş de cep yakacak. Osmangazi köprüsü tarifesi Çanakkale'ye de uygulandı. Binek aracın zamlı geçiş ücreti 995 lira oldu.

    ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ KAÇ LİRA OLDU?

    1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş de cep yakacak. Osmangazi köprüsü tarifesi Çanakkale'ye de uygulandı. Binek aracın zamlı geçiş ücreti 995 lira oldu.

  6. GEBZE BURSA ARASI 2026 OTOYOL ÜCRETİ

  7. MALKARA - ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ DAHİL OTOYOL ÜCRETİ

  8. YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ ÜCRETLERİ

  9. İZMİR - AYDIN OTOBANI 2026 FİYAT LİSTESİ

  10. İZMİR- ÇEŞME OTOBAN ÜCRET LİSTESİ - 2026 YILI ZAMLI TARİFE

1 Ocak 2026