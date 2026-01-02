Sıla Türkoğlu'nun Kazancı Dudak Uçuklattı
Kızılcık Şerbeti'nden ani ayrılığı olay olmuştu!
-
Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Doğa karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Sıla Türkoğlu, fenomen yapımdan ani ayrılığıyla gündem olmuştu. Ünlü oyuncunun vedası büyük yankı uyandırırken, yeni projesinin ne olacağı merak konusu haline geldi. Öte yandan Türkoğlu'nun bu süreçte elde ettiği reklam kazanacının da dikkat çekici boyutlara ulaştığı öğrenildi.
-
Show TV ekranlarının reyting rekorları kıran fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nden apar topar ayrılmasıyla gündem olan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, hem veda kararı hem de ortaya çıkan reklam kazancıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.
-
Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı 'Doğa' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sıla Türkoğlu, hem özel yaşamıyla hem de dizideki başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiriyor.
-
Her haliyle beğeni toplayan ünlü ismin, fenomen diziye bu sezon veda etmesi Kızılcık Şerbeti izleyenlerini üzdü.
-
Yeni projesi merak edilen Türkoğlu'nun İbrahim Çelikkol ile başrolünü paylaşacağı "Doktor Başka Hayatta" dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkacağı öğrenildi.
-
REKLAM KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI
Güzel oyuncu aynı zamanda yaptığı reklam anlaşmalarıyla da dikkat çekti. Amerika'nın jean markası ile anlaşma sağlayan Türkoğlu'nun bir reklam filminden 50 milyon TL kazacağı iddia edildi.