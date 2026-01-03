Doğum Gününde Tatlıses'i Duygulandıran Sürpriz!

Otomotiv Sektörü İhracatta Şampiyon Oldu
Otomotiv Sektörü İhracatta Şampiyon Oldu
Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı
Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı
Elazığ'da korkutan deprem!
Elazığ'da korkutan deprem!
AA beklenti anketine göre memur zammı belli oldu
AA beklenti anketine göre memur zammı belli oldu
Savunma ve havacılık ihracatta 10 milyar dolar eşiğini aştı
Savunma ve havacılık ihracatta 10 milyar dolar eşiğini aştı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Venezuela açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan Venezuela açıklaması
ABD Adalet Bakanı Bondi: Maduro ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunuldu
ABD Adalet Bakanı Bondi: Maduro ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Erdoğan 2025 İhracat Rakamlarını Açıkladı
Erdoğan 2025 İhracat Rakamlarını Açıkladı
Asgari yatmadan fiyatlar yükseldi! Maliyet değil 'beklenti' zammı
Asgari yatmadan fiyatlar yükseldi! Maliyet değil 'beklenti' zammı
MHP 100 maddelik Anayasa teklifini açıkladı
MHP 100 maddelik Anayasa teklifini açıkladı
ABD, Venezuela'ya saldırdı... Trump 'Maduro'nun yakalandığını duyurdu
ABD, Venezuela'ya saldırdı... Trump 'Maduro'nun yakalandığını duyurdu
ASELSAN, dünyanın önde gelen savunma şirketlerini geride bıraktı
ASELSAN, dünyanın önde gelen savunma şirketlerini geride bıraktı
TEKNOFEST gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor
TEKNOFEST gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor
Mersin'de 'change araç' operasyonu: 14 tutuklama
Mersin'de 'change araç' operasyonu: 14 tutuklama
39 yıldır satıştaydı: Efsane modelin Türkiye satışları durduruldu
39 yıldır satıştaydı: Efsane modelin Türkiye satışları durduruldu
Posta ve hızlı kargoda ağırlık ve parasal limitler artırıldı
Posta ve hızlı kargoda ağırlık ve parasal limitler artırıldı
Yargıda 'sıfır gecikme' dönemi! Yeni sistem hayata geçiyor
Yargıda 'sıfır gecikme' dönemi! Yeni sistem hayata geçiyor
Memur ve emeklilerin gözü 5 Ocak'taki enflasyon verilerinde
Memur ve emeklilerin gözü 5 Ocak'taki enflasyon verilerinde
ASKİ saat vererek uyardı: Ankara'da 9 ilçede su kesintisi
ASKİ saat vererek uyardı: Ankara'da 9 ilçede su kesintisi
Bu okula marangoz giremiyor: Mobilyaları okul müdürü kendi üretiyor
Bu okula marangoz giremiyor: Mobilyaları okul müdürü kendi üretiyor
THY'den 100 Milyar TL yatırım ve 26 bin yeni istihdam!
THY'den 100 Milyar TL yatırım ve 26 bin yeni istihdam!
Reuters: Para transferlerinde 'açıklama zorunluluğu' ertelendi
Reuters: Para transferlerinde 'açıklama zorunluluğu' ertelendi
Maliye'de kağıtsız dönem: Kağıt fatura ve defter artık tarih oldu!
Maliye'de kağıtsız dönem: Kağıt fatura ve defter artık tarih oldu!
Yargıtay rakamları güncelledi: Hangi partinin kaç üyesi var?
Yargıtay rakamları güncelledi: Hangi partinin kaç üyesi var?
Bakanlıktan 'af gibi düzenleme' başlıklı habere yalanlama
Bakanlıktan 'af gibi düzenleme' başlıklı habere yalanlama
Sürücülerin keyfi kaçtı: İzmir'de otopark ücretlerine yüzde 250 zam!
Sürücülerin keyfi kaçtı: İzmir'de otopark ücretlerine yüzde 250 zam!
Yabancı plakalı araçlar için gümrükte 'ödeme' zorunluluğu başladı
Yabancı plakalı araçlar için gümrükte 'ödeme' zorunluluğu başladı
AFAD'dan SMS'li uyarı: 28 ilde çığ tehlikesi var!
AFAD'dan SMS'li uyarı: 28 ilde çığ tehlikesi var!
BDDK'den limit güncellemesi: Temassız ödemede şifre sınırı değişti!
BDDK'den limit güncellemesi: Temassız ödemede şifre sınırı değişti!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Doğum Gününde Tatlıses'i Duygulandıran Sürpriz!

İbrahim Tatlıses, yeni yıl konseri kapsamında sahne aldığı Batum'da doğum gününü kutladı.

  1. <span style="color:#B22222"><em><strong>74. yaş gününü kutlayan İbrahim Tatlıses'e, yeni yıl konseri kapsamında sahne aldığı Batum'da sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı. Konser sırasında sahneye getirilen pasta karşısında duygulanan usta sanatçı, gözyaşlarını tutmakta zorlandı. Tatlıses, kendisi için hazırlanan sürpriz karşısında izleyicilere "Beni yine ağlattınız, iyi ki varsınız" sözleriyle teşekkür etti.&nbsp;</strong></em></span>

    74. yaş gününü kutlayan İbrahim Tatlıses'e, yeni yıl konseri kapsamında sahne aldığı Batum'da sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı. Konser sırasında sahneye getirilen pasta karşısında duygulanan usta sanatçı, gözyaşlarını tutmakta zorlandı. Tatlıses, kendisi için hazırlanan sürpriz karşısında izleyicilere "Beni yine ağlattınız, iyi ki varsınız" sözleriyle teşekkür etti. 

  2. Ünlü türkücü <strong>İbrahim Tatlıses, yeni yıla Gürcistan'ın Batum şehrinde verdiği konserle girdi.&nbsp;</strong>

    Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, yeni yıla Gürcistan'ın Batum şehrinde verdiği konserle girdi. 

  3. Tatlıses, <strong>yeni yılın ilk saatlerinde</strong> <strong>sahneye gelen doğum günü pastasıyla</strong> birlikte <strong>duygu dolu anlar yaşadı.</strong>

    Tatlıses, yeni yılın ilk saatlerinde sahneye gelen doğum günü pastasıyla birlikte duygu dolu anlar yaşadı.

  4. Bu sürpriz karşısında <strong>gözyaşlarına hakim olamayan ünlü türkücü,</strong> <span><em><strong>"Beni yine ağlattınız, iyi ki varsınız" </strong></em></span>diyerek herkese teşekkür etti.

    Bu sürpriz karşısında gözyaşlarına hakim olamayan ünlü türkücü, "Beni yine ağlattınız, iyi ki varsınız" diyerek herkese teşekkür etti.

  5. Kutlama, salondaki izleyicilerden büyük alkış alırken, <strong>74 yaşına giren</strong> <strong>İbrahim Tatlıses</strong>'in özenle hazırlanmış <span><strong>"İMPARATOR"</strong></span> yazılı pastası ise çok beğenildi.

    Kutlama, salondaki izleyicilerden büyük alkış alırken, 74 yaşına giren İbrahim Tatlıses'in özenle hazırlanmış "İMPARATOR" yazılı pastası ise çok beğenildi.

  6. Tatlıses, konserin hemen ardından hem konsere gelen hem de onu seven takipçilerine seslenerek<span><em><strong> "Batum'da, sahnede, sevenlerimle birlikte yeni yıla da yeni yaşıma da merhaba dedik. İyi ki varsınız. Saygı ve sevgilerimle."</strong></em></span> notuyla paylaşım yaptı.

    Tatlıses, konserin hemen ardından hem konsere gelen hem de onu seven takipçilerine seslenerek "Batum'da, sahnede, sevenlerimle birlikte yeni yıla da yeni yaşıma da merhaba dedik. İyi ki varsınız. Saygı ve sevgilerimle." notuyla paylaşım yaptı.

  7. <em><strong>İbrahim Tatlıses'in paylaşımı;</strong></em>

    İbrahim Tatlıses'in paylaşımı;

3 Ocak 2026