Doğum Gününde Tatlıses'i Duygulandıran Sürpriz!
İbrahim Tatlıses, yeni yıl konseri kapsamında sahne aldığı Batum'da doğum gününü kutladı.
-
74. yaş gününü kutlayan İbrahim Tatlıses'e, yeni yıl konseri kapsamında sahne aldığı Batum'da sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı. Konser sırasında sahneye getirilen pasta karşısında duygulanan usta sanatçı, gözyaşlarını tutmakta zorlandı. Tatlıses, kendisi için hazırlanan sürpriz karşısında izleyicilere "Beni yine ağlattınız, iyi ki varsınız" sözleriyle teşekkür etti.
-
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, yeni yıla Gürcistan'ın Batum şehrinde verdiği konserle girdi.
-
Tatlıses, yeni yılın ilk saatlerinde sahneye gelen doğum günü pastasıyla birlikte duygu dolu anlar yaşadı.
-
Bu sürpriz karşısında gözyaşlarına hakim olamayan ünlü türkücü, "Beni yine ağlattınız, iyi ki varsınız" diyerek herkese teşekkür etti.
-
Kutlama, salondaki izleyicilerden büyük alkış alırken, 74 yaşına giren İbrahim Tatlıses'in özenle hazırlanmış "İMPARATOR" yazılı pastası ise çok beğenildi.
-
Tatlıses, konserin hemen ardından hem konsere gelen hem de onu seven takipçilerine seslenerek "Batum'da, sahnede, sevenlerimle birlikte yeni yıla da yeni yaşıma da merhaba dedik. İyi ki varsınız. Saygı ve sevgilerimle." notuyla paylaşım yaptı.
-
İbrahim Tatlıses'in paylaşımı;