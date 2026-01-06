Simpsonların Tahminleri Tekrar Gündem Oldu!

Borsa'da tarihi gün: 12.000 puan seviyesi aşıldı
Borsa'da tarihi gün: 12.000 puan seviyesi aşıldı
Boğaziçi'nden 'hediye paketi' açıklaması: Kamu kaynağı kullanılmadı
Boğaziçi'nden 'hediye paketi' açıklaması: Kamu kaynağı kullanılmadı
Ekonomi kurmayları en düşük emekli aylığı için bir araya geliyor
Ekonomi kurmayları en düşük emekli aylığı için bir araya geliyor
Bakan Göktaş açıkladı: Yeni engelli personel ataması Şubat'ta
Bakan Göktaş açıkladı: Yeni engelli personel ataması Şubat'ta
Bahar havası veda ediyor: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek!
Bahar havası veda ediyor: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek!
Enflasyonun 'mevsimsiz' tablosu: TÜFE aralıkta yüzde 1,67 arttı
Enflasyonun 'mevsimsiz' tablosu: TÜFE aralıkta yüzde 1,67 arttı
Öğretmenevlerinde tüm MEB personeli ve ailelerine %50 indirim!
Öğretmenevlerinde tüm MEB personeli ve ailelerine %50 indirim!
MİT arşivinden 'Arabistanlı Lawrence' çıktı: Bazen hoca, bazen haham!
MİT arşivinden 'Arabistanlı Lawrence' çıktı: Bazen hoca, bazen haham!
Erdoğan açıkladı: GÜÇ Programı ile gençlere günlük 1.375 TL harçlık!
Erdoğan açıkladı: GÜÇ Programı ile gençlere günlük 1.375 TL harçlık!
Çanakkale'de 4 büyüklüğünde deprem
Çanakkale'de 4 büyüklüğünde deprem
EFT ve havale ücretlerine zam geldi!
EFT ve havale ücretlerine zam geldi!
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi. Soruşturma başlatıldı
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi. Soruşturma başlatıldı
Bakan tarih verdi: 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
Bakan tarih verdi: 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
Konut projesine kaç kişi başvurdu? Bakan açıkladı
Konut projesine kaç kişi başvurdu? Bakan açıkladı
Bakan Bolat: Türkiye 400 milyar dolar ihracatı olan ülkeler liginde
Bakan Bolat: Türkiye 400 milyar dolar ihracatı olan ülkeler liginde
Bahçeli'den ABD'ye Maduro tepkisi: 'Yapılan haydutluk'
Bahçeli'den ABD'ye Maduro tepkisi: 'Yapılan haydutluk'
2026 Resmi Tatiller Takvimi: Bayramlar Ne Zaman, Kaç Gün?
2026 Resmi Tatiller Takvimi: Bayramlar Ne Zaman, Kaç Gün?
Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 80 gözaltı kararı
Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 80 gözaltı kararı
2025-Kaymakamlık/2 Sınav Sonuçları Açıklandı
2025-Kaymakamlık/2 Sınav Sonuçları Açıklandı
Bugün Hava Nasıl? İl İl Güncel Tahminler
Bugün Hava Nasıl? İl İl Güncel Tahminler
FETÖ operasyonu: 223 şüpheli yakalandı
FETÖ operasyonu: 223 şüpheli yakalandı
TÜVTÜRK araç muayene ücretleri zamlandı
TÜVTÜRK araç muayene ücretleri zamlandı
Diyarbakır merkezli 11 ilde 'Sanal Kıskaç Operasyonu': 10 tutuklama
Diyarbakır merkezli 11 ilde 'Sanal Kıskaç Operasyonu': 10 tutuklama
Vize kalktı, Türkiye aramaları katlandı: Hedef 1 milyon Çinli
Vize kalktı, Türkiye aramaları katlandı: Hedef 1 milyon Çinli
Mahkemeye belge göndermeyene ceza
Mahkemeye belge göndermeyene ceza
Ceyda Ersoy uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Ceyda Ersoy uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
TFF, 123 futbolcunun cezasını onadı
TFF, 123 futbolcunun cezasını onadı
Rapor açıklandı: Doğum oranlarının düşme nedeni 'dijital kumar'
Rapor açıklandı: Doğum oranlarının düşme nedeni 'dijital kumar'
Borsada otomotiv karnesi açıklandı: Kim kazandı, kim kaybetti?
Borsada otomotiv karnesi açıklandı: Kim kazandı, kim kaybetti?
52 bin lira arttı! İşte 2026 bedelli askerlik ücreti
52 bin lira arttı! İşte 2026 bedelli askerlik ücreti

Simpsonların Tahminleri Tekrar Gündem Oldu!

Bu kadarı da pes dedirtti

  1. <em><strong>2026 yılına giriş yaptığımız bu günlerde, dünya genelinde yaşanan olayları önceden tahmin etmesiyle sık sık gündeme gelen Simpsonlar çizgi dizisinin birçok öngörüsünün gerçekleştiği iddiası, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.</strong></em>

    2026 yılına giriş yaptığımız bu günlerde, dünya genelinde yaşanan olayları önceden tahmin etmesiyle sık sık gündeme gelen Simpsonlar çizgi dizisinin birçok öngörüsünün gerçekleştiği iddiası, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

  2. 1989'dan beri yayımlanan The Simpsons, yıllar önce "şaka" olarak işlenen senaryoların bir bir gerçekleşmesiyle yeniden tartışma konusu oldu.1989'dan beri yayımlanan The Simpsons, yıllar önce "şaka" olarak işlenen senaryoların bir bir gerçekleşmesiyle yeniden tartışma konusu oldu.

    1989'dan beri yayımlanan The Simpsons, yıllar önce "şaka" olarak işlenen senaryoların bir bir gerçekleşmesiyle yeniden tartışma konusu oldu.1989'dan beri yayımlanan The Simpsons, yıllar önce "şaka" olarak işlenen senaryoların bir bir gerçekleşmesiyle yeniden tartışma konusu oldu.

  3. Donald Trump'ın başkanlığı,&nbsp;Uzay turizmi, yapay zeka tartışmaları, iklim krizi,&nbsp; pandemi benzeri salgınlar ve ekonomik dalgalanmalar...

    Donald Trump'ın başkanlığı, Uzay turizmi, yapay zeka tartışmaları, iklim krizi,  pandemi benzeri salgınlar ve ekonomik dalgalanmalar...

  4. Pek çok olayı yıllar öncesinden işlemiş olması, tesadüf yorumlarını geride bıraktı.

    Pek çok olayı yıllar öncesinden işlemiş olması, tesadüf yorumlarını geride bıraktı.

  5. Pek çok konuyu önceden işleyen yapım, şimdi de 2026 yılına dair iddialarıyla sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.&nbsp;

    Pek çok konuyu önceden işleyen yapım, şimdi de 2026 yılına dair iddialarıyla sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. 

  6. Dizinin yıllar önce işlediği temalar, bugün dünya kamuoyunun ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.

    Dizinin yıllar önce işlediği temalar, bugün dünya kamuoyunun ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.

  7. Sosyal medyada yayılan analizlere göre, 2026 yılı itibarıyla geleneksel para birimlerinin gücünü kaybedeceği ve tamamen dijital tabanlı bir finansal sisteme geçişin hızlanacağı öngörülüyor.&nbsp;

    Sosyal medyada yayılan analizlere göre, 2026 yılı itibarıyla geleneksel para birimlerinin gücünü kaybedeceği ve tamamen dijital tabanlı bir finansal sisteme geçişin hızlanacağı öngörülüyor. 

  8. Hatta bazı bölümlerde doların değerini tamamen yitirdiği sahneler, küresel bir ekonomik sıfırlanma iddialarını güçlendiriyor.

    Hatta bazı bölümlerde doların değerini tamamen yitirdiği sahneler, küresel bir ekonomik sıfırlanma iddialarını güçlendiriyor.

  9. <p><strong>YAPAY ZEKA VE TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI</strong></p> <p>Dizinin Bart to the Future bölümünde, sanal gerçeklik dünyası sadece eğitim aracı değil dünyanın bütününü şekillendiriyor. Bölümde Bart'ın teknolojiyle izolasyonuna düşmesi, bugün çocuklarda ve gençlerde artan dijital yorgunluk tartışmalarını birebir yansıtıyor.</p>

    YAPAY ZEKA VE TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI

    Dizinin Bart to the Future bölümünde, sanal gerçeklik dünyası sadece eğitim aracı değil dünyanın bütününü şekillendiriyor. Bölümde Bart'ın teknolojiyle izolasyonuna düşmesi, bugün çocuklarda ve gençlerde artan dijital yorgunluk tartışmalarını birebir yansıtıyor.

  10. Günümüzde ChatGpt, Gemini ve Grok gibi yapay zekaların sıkça kullanılması bu kehanetin gerçekleşebilme ihtimalini güçlendiriyor.

    Günümüzde ChatGpt, Gemini ve Grok gibi yapay zekaların sıkça kullanılması bu kehanetin gerçekleşebilme ihtimalini güçlendiriyor.

  11. <strong>YENİ BİR SALGIN GÜNDEMDE!</strong>Marge in Chains adlı bölümde, Afrika'dan dünyaya yayılan yeni bir salgın paniğe neden oluyor.&nbsp;

    YENİ BİR SALGIN GÜNDEMDE!Marge in Chains adlı bölümde, Afrika'dan dünyaya yayılan yeni bir salgın paniğe neden oluyor. 

  12. Simsponların Covid-19 salgınını bilmesinin ardından gözler şimdi yeni bir salgın kapıda mı? sorusuna çevrildi.

    Simsponların Covid-19 salgınını bilmesinin ardından gözler şimdi yeni bir salgın kapıda mı? sorusuna çevrildi.

  13. <strong>İKLİM KRİZİ KAPIDA MI?&nbsp;</strong>Homer the Heretic bölümünde sürekli yaşanan hava olayları ve kuraklık gibi olaylar bugün dünyanın karşı karşıya olduğu iklim tablosuna şaşırtıcı bir paralellik gösteriyor.

    İKLİM KRİZİ KAPIDA MI? Homer the Heretic bölümünde sürekli yaşanan hava olayları ve kuraklık gibi olaylar bugün dünyanın karşı karşıya olduğu iklim tablosuna şaşırtıcı bir paralellik gösteriyor.

  14. <strong>SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA KONUSU OLDU</strong>Bazı sosyal medya kullanıcıları çizgi dizinin geleceği bildiğine ve tahminlerine inanırken bazı kullanıcılar ise bu kadar da olamaz yorumunda bulundu.&nbsp;

    SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA KONUSU OLDUBazı sosyal medya kullanıcıları çizgi dizinin geleceği bildiğine ve tahminlerine inanırken bazı kullanıcılar ise bu kadar da olamaz yorumunda bulundu. 

6 Ocak 2026