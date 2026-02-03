İşte En Fazla Altın Biriktiren İl!

ALTIN REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI!

Altın fiyatlarının son dönemde yeniden tarihi seviyelere yükselmesi, yatırımcıların güvenli liman arayışını daha da güçlendirdi. Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve ekonomik dalgalanmalar, özellikle bireysel yatırımcıların fiziki altına yönelmesini hızlandırdı.

Nitekim son haberlerde, altının son dört ayın zirvesine ulaştığı ve rekor seviyelerin görüldüğü aktarılıyor. Son olarak ise altının gramı dün 8 bin TL'yi geçmişti...