İşte En Fazla Altın Biriktiren İl!
Türkiye'de yastıkaltı altının en fazla olduğu iller...
Yastıkaltı altını en fazla olan iller belli oldu. Altın fiyatlarının rekor üstüne rekor kırdığı bugünlerde gündem yine yastıkaltı altın miktarında... İşte Türkiye'de yastıkaltı altının en fazla olduğu iller...
ALTIN REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI!
Altın fiyatlarının son dönemde yeniden tarihi seviyelere yükselmesi, yatırımcıların güvenli liman arayışını daha da güçlendirdi. Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve ekonomik dalgalanmalar, özellikle bireysel yatırımcıların fiziki altına yönelmesini hızlandırdı.
Nitekim son haberlerde, altının son dört ayın zirvesine ulaştığı ve rekor seviyelerin görüldüğü aktarılıyor. Son olarak ise altının gramı dün 8 bin TL'yi geçmişti...
YASTIKALTI ALTINLARI YENİDEN GÜNDEME TAŞIDI!
Yaşanan yükseliş trendi, Türkiye'de uzun yıllardır süregelen yastıkaltı altın geleneğini de yeniden gündemin merkezine taşıdı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verileri, yastıkaltı altın miktarını ortaya çıkardı...
EN FAZLA ALTIN BİRİKTİREN İL BELLİ OLDU!
Ekonomik dalgalanmalar sırasında bireylerin tasarruflarını koruma isteği, fiziki altına yönelimin hâlâ güçlü olduğunu kanıtlıyor.
Son verilere göre yastık altında en fazla altını olan şehirler de ortaya çıktı
İŞTE YASTIKALTINDA EN FAZLA ALTINI OLAN İLLER!
10) ESKİŞEHİR
16,37 MİLYAR TL DEĞERİNDE YASTIKALTI ALTINI VAR
9) MANİSA
16,50 MİLYAR TL
8) MERSİN
20,46 MİLYAR TL
7) MUĞLA
20,50 MİLYAR TL
6) BALIKESİR
20,74 MİLYAR TL
5) ADANA
22,40 MİLYAR TL
4) KONYA
29,50 MİLYAR TL
3) KOCAELİ
34,73 MİLYAR TL
2) ANTALYA
43.64 MİLYAR TL
1) BURSA
42.85 MİLYAR TL