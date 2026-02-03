Adıyaman ve Gaziantep'te 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Cevdet Yılmaz: Hedefimiz Tek Haneli Enflasyon Rakamları
Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız net
Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
Türk Eğitim-Sen: Bu model fayda değil zarar getirir
Bakan Şimşek: Dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz
Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Altın ve gümüşten hızlı geri dönüş: Yüzde 3'ü aşan toparlanma
22 ilde terör örgütü MLKP'ye operasyon: 96 gözaltı
Dünyanın en pahalı hamburgerini yiyoruz!
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
Bursa'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 20 işçi hastanelik oldu
Merkez Bankası'nda İki Yeni Başkan Yardımcısı Göreve Geldi
Bakan Uraloğlu: Uçak filosu 800'e, pilot sayısı 18 bine dayandı
Katliam gibi kaza: Cipin çarptığı 2'si çocuk 3 yaya can verdi
İTO İstanbul'un 'en'lerini açıkladı: İşte zam ve indirim şampiyonları!
Traktör sayısı arttı: 50 binler kulübüne iki il daha girdi
Sanayiciye yeni destek paketi: 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli kredi!
BDDK'dan kredi kartlarına 'limit' tırpanı: Limitler ne zaman düşecek?
Erdoğan: Atam izindeyiz deyip yıl boyu izin yapanlardan değiliz
Kredi kartlarında takip oranı beş yılın zirvesinde
'Asrın Felaketi'nin 3. yılı: Erdoğan ve Bahçeli, Osmaniye'de deprem şehitlerini anacak
DMM'den 'İşkence gören Türk çocuğu' iddiasına açıklama: Türk değil, Brezilyalı!
Togg'dan 'Sıfır Faiz' Kampanyası
Motokuryelere yeni düzenleme. Otomatik kesilecek
5 günlük bebeği engelli bırakan hemşire başka bir bebeğe de şiddet uygulamış
Sürücüler dikkat! MTV taksit ödemelerinde son gün
Emeklilerin fark ödemesi bu hafta yapılacak
Okullarda ikinci ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşiyor
İşte En Fazla Altın Biriktiren İl!

Türkiye'de yastıkaltı altının en fazla olduğu iller...

  1. Yastıkaltı altını en fazla olan iller belli oldu. Altın fiyatlarının rekor üstüne rekor kırdığı bugünlerde gündem yine yastıkaltı altın miktarında... İşte Türkiye'de yastıkaltı altının en fazla olduğu iller...

  ALTIN REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI!

Altın fiyatlarının son dönemde yeniden tarihi seviyelere yükselmesi, yatırımcıların güvenli liman arayışını daha da güçlendirdi. Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve ekonomik dalgalanmalar, özellikle bireysel yatırımcıların fiziki altına yönelmesini hızlandırdı.

Nitekim son haberlerde, altının son dört ayın zirvesine ulaştığı ve rekor seviyelerin görüldüğü aktarılıyor. Son olarak ise altının gramı dün 8 bin TL'yi geçmişti...

    Altın fiyatlarının son dönemde yeniden tarihi seviyelere yükselmesi, yatırımcıların güvenli liman arayışını daha da güçlendirdi. Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve ekonomik dalgalanmalar, özellikle bireysel yatırımcıların fiziki altına yönelmesini hızlandırdı.

     

    Nitekim son haberlerde, altının son dört ayın zirvesine ulaştığı ve rekor seviyelerin görüldüğü aktarılıyor. Son olarak ise altının gramı dün 8 bin TL'yi geçmişti...

  YASTIKALTI ALTINLARI YENİDEN GÜNDEME TAŞIDI!

Yaşanan yükseliş trendi, Türkiye'de uzun yıllardır süregelen yastıkaltı altın geleneğini de yeniden gündemin merkezine taşıdı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verileri, yastıkaltı altın miktarını ortaya çıkardı...

    Yaşanan yükseliş trendi, Türkiye'de uzun yıllardır süregelen yastıkaltı altın geleneğini de yeniden gündemin merkezine taşıdı.

     

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verileri, yastıkaltı altın miktarını ortaya çıkardı...

  EN FAZLA ALTIN BİRİKTİREN İL BELLİ OLDU!

Ekonomik dalgalanmalar sırasında bireylerin tasarruflarını koruma isteği, fiziki altına yönelimin hâlâ güçlü olduğunu kanıtlıyor.

Son verilere göre yastık altında en fazla altını olan şehirler de ortaya çıktı

    Ekonomik dalgalanmalar sırasında bireylerin tasarruflarını koruma isteği, fiziki altına yönelimin hâlâ güçlü olduğunu kanıtlıyor.

     

    Son verilere göre yastık altında en fazla altını olan şehirler de ortaya çıktı

  İŞTE YASTIKALTINDA EN FAZLA ALTINI OLAN İLLER!

10)  ESKİŞEHİR

16,37 MİLYAR TL DEĞERİNDE YASTIKALTI ALTINI VAR

    İŞTE YASTIKALTINDA EN FAZLA ALTINI OLAN İLLER!

    10)  ESKİŞEHİR

    16,37 MİLYAR TL DEĞERİNDE YASTIKALTI ALTINI VAR

  9)  MANİSA

16,50 MİLYAR TL

    9)  MANİSA

    16,50 MİLYAR TL

  8)  MERSİN

20,46 MİLYAR TL

    8)  MERSİN

    20,46 MİLYAR TL

  7)  MUĞLA

20,50 MİLYAR TL

    7)  MUĞLA

    20,50 MİLYAR TL

  6)  BALIKESİR

20,74 MİLYAR TL

    6)  BALIKESİR

    20,74 MİLYAR TL

  5)  ADANA

22,40 MİLYAR TL

    5)  ADANA

    22,40 MİLYAR TL

  4)  KONYA

29,50 MİLYAR TL

    4)  KONYA

    29,50 MİLYAR TL

  3)  KOCAELİ

34,73 MİLYAR TL

    3)  KOCAELİ

    34,73 MİLYAR TL

  2)  ANTALYA

43.64 MİLYAR TL

    2)  ANTALYA

    43.64 MİLYAR TL

  1)  BURSA

42.85 MİLYAR TL

    1)  BURSA

    42.85 MİLYAR TL

3 Şubat 2026