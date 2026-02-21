TÜİK Yaşam Memnuniyet Araştırması: Evli Çiftler Daha Mutlu!

BİREYLERİN MUTLULUK KAYNAĞI AİLELERİ

Yapılan ankette en dikkat çeken sonuç, bireyleri en çok ailelerinin mutlu ettiğinin ortaya çıkması oldu. 2025 yılında ailesiyle mutlu olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 69 olarak kaydedildi. Bunu sırasıyla yüzde 15,6 ile "sadece çocuklarım", yüzde 4,8 ile "sadece kendim", yüzde 3,9 ile "sadece eşim", yüzde 3,3 ile "sadece annem/babam" ve yüzde 1,9 ile "torunlarım" yanıtları izledi.