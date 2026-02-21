İstanbul'da en temiz ve en kirli ilçeler belli oldu
İstanbul'da en temiz ve en kirli ilçeler belli oldu
TikTok, Instagram ve YouTube dahil 6 platforma resen inceleme

TÜİK Yaşam Memnuniyet Araştırması: Evli Çiftler Daha Mutlu!

  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının Yaşam Memnuniyet Araştırması'nın sonuçlarını yayımladı. Verilere göre Türkiye'nin mutluluk oranı bir önceki yıla göre artış gösterirken araştırmada evli katılımcıların yüzde 56,9'unun mutlu olduğu belirtildi.

  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), toplumun genel memnuniyet düzeyini ölçmek için 2025 yılı Yaşam Memnuniyet Araştırması sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

  Yayımlanan rapora göre, Türkiye genelinde 18 yaş ve üzerindeki gençlerin mutluluk oranları 2024 yılında yüzde 49,6 iken, 2025'te 3,7 puan artarak yüzde 53,3'e yükseldi.

  Mutlu olmadığını beyan eden vatandaşların oranı ise 2024'te yüzde 14,5 iken, 2024 yılında 1,5 puan azalarak, yüzde 13'e gerilediği bildirildi.

  KADINLAR DAHA MUTLU

Mutluluk oranı erkeklerde yüzde 46,9'dan yüzde 51,4'e, kadınlarda ise yüzde 52,3'ten yüzde 55,1'e çıktı.

  Yapılan bu araştırmanın sonucunda mutluluk oranının tüm yaş gruplarında yükseldiği görüldü.

  18-24 yaş grubunda mutluluk oranı 2,6 puan artışla yüzde 54,4;

25-34 yaş grubunda 2,6 puan artışla yüzde 53,6,

35-44 yaş grubunda 5 puan artışla yüzde 52,9,

45-54 yaş grubunda 4,3 puan artışla yüzde 50,8 ve 65 yaş ve üzerindekilerde 0,2 puan artışla yüzde 54,3 olarak yükseldi.

  En mutlu yaş grubunun ise yüzde 54,6 ile 55-64 yaş aralığındaki vatandaşlar oldu. Bu yaş aralığında mutluluk oranı yüzde 47,5'ten 7,1 puanlık bir artışla yüzde 54,6'ya ulaştı.

  EVLİ BİREYLER DAHA MUTLU 

Evli bireylerde mutluluk oranı yüzde 56,9 olurken, evli olmayanlarda bu oran yüzde 46,6'da kaldı. Evli erkeklerin yüzde 54,2'si, evli kadınların ise yüzde 59,6'sı mutlu olduğunu belirtti.

  BİREYLERİN MUTLULUK KAYNAĞI AİLELERİ

Yapılan ankette en dikkat çeken sonuç, bireyleri en çok ailelerinin mutlu ettiğinin ortaya çıkması oldu. 2025 yılında ailesiyle mutlu olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 69 olarak kaydedildi. Bunu sırasıyla yüzde 15,6 ile "sadece çocuklarım", yüzde 4,8 ile "sadece kendim", yüzde 3,9 ile "sadece eşim", yüzde 3,3 ile "sadece annem/babam" ve yüzde 1,9 ile "torunlarım" yanıtları izledi.

  Mutluluk değerleri araştırmasına göre, sağlık yüzde 64,9 ile bireylerin temel mutluluk kaynağı olmayı sürdürüyor. Diğer kategorilerdeki dağılımda sevgi yüzde 14,7, başarı yüzde 9,8, para yüzde7,7 ve iş yüzde 2,7 oranında pay alarak listenin devamını oluşturdu.

  EN YÜKSEK MEMNUNİYET ASAYİŞ'TE

Kamu hizmetlerinden duyulan memnuniyet düzeyleri incelendiğinde, vatandaşların en memnun olduğu alanın yüzde 74,1 ile asayiş hizmetleri olduğu görüldü.

  Bu hizmeti yüzde 71,3 ile ulaştırma ve yüzde 69,4 ile sağlık hizmetleri izledi. Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetlerinden memnuniyet yüzde 64,5 olurken, adli hizmetlerden memnuniyet yüzde 60,5 ve eğitim hizmetlerinden memnuniyet yüzde 58,7 olarak sıralandı.

  Ülkenin en önemli sorunu incelendiğinde, 2025 yılı sonuçlarına göre, hayat pahalılığı yüzde 31,3 listenin en üst sıralarında yerini alırken, yoksulluk yüzde 16,5 ikinci sırada ve eğitim sorunu yüzde 16,1 oranla ile üçüncü sırada yer aldı.

21 Şubat 2026