Kasalarla Limana Döndüler Taze Taze Satıyorlar.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, "Tekirdağ Süleymanpaşa'da bulunan balıkçı arkadaşlarımız şu anda faaliyetlerini karides balığı tutarak geçiriyorlar. Şu anda gördüğünüz gibi de arkadaşlarımız şimdi denizden geldiler. Yaklaşık 20-30 kilo bir karadisimiz var. Mezgit balığımız var. Tekir balığımız var. Dil balığımız var. İstavrit balığımız var. Vatandaşlarımız inşallah uygun ve taze balık yemeye devam edecekler. Yaklaşık 250 lira karidesin, 350 lira mezgitin kilosu Tekir balığı da 300 lira olarak kayığımızdan satış yapıyoruz" dedi.