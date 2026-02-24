Samsung, Galaxy Al Ekosistemini Genişletiyor..

Aşırı baskı ve sınırsız özgürlük çocukları suça sürükleyebiliyor
Aşırı baskı ve sınırsız özgürlük çocukları suça sürükleyebiliyor
Masrafsız Bankacılıkla Tanışmak İçin Tıkla
Masrafsız Bankacılıkla Tanışmak İçin Tıkla
Sponsorlu İçerik
Bahçeli: MEB'in ramazan genelgesi sonuna kadar destekliyorum.
Bahçeli: MEB'in ramazan genelgesi sonuna kadar destekliyorum.
75 ilde narkotik operasyonu: 958 kilo uyuşturucu ele geçirildi
75 ilde narkotik operasyonu: 958 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İslam Memiş: Altının gözü ABD'de gümüşün Çin'de
İslam Memiş: Altının gözü ABD'de gümüşün Çin'de
CHP Büyük Kurultay delegesi: Pavyonda para aldım
CHP Büyük Kurultay delegesi: Pavyonda para aldım
5G'ye geçiş 1 Nisan'da başlayacak
5G'ye geçiş 1 Nisan'da başlayacak
Barajlar doldu! Dereler taştı, rekor rekolte bekleniyor
Barajlar doldu! Dereler taştı, rekor rekolte bekleniyor
Altında gözler ABD-İran hattında
Altında gözler ABD-İran hattında
İçişleri Bakanlığı'ndan Yalova açıklaması: Müfettiş görevlendirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan Yalova açıklaması: Müfettiş görevlendirildi
Yusuf Tekin'den 'Talibanlaştırma' ithamlarına sert tepki
Yusuf Tekin'den 'Talibanlaştırma' ithamlarına sert tepki
Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye raporu için parti ziyaretleri
Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye raporu için parti ziyaretleri
İftar öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi
İftar öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi
Erdoğan: Üniversitelerimiz özgürleşmiştir
Erdoğan: Üniversitelerimiz özgürleşmiştir
'Van hattındaki gerginlik 7 üzeri deprem üretebilir'
'Van hattındaki gerginlik 7 üzeri deprem üretebilir'
Türkiye su stresi eşiğine yaklaşılıyor
Türkiye su stresi eşiğine yaklaşılıyor
Yalova'da komşu kavgası: Şüpheli tutuklandı
Yalova'da komşu kavgası: Şüpheli tutuklandı
3 ölümlü kavganın davası Kayseri'de görülüyor
3 ölümlü kavganın davası Kayseri'de görülüyor
'Her bayram net asgari ücretin yarısı ödensin'
'Her bayram net asgari ücretin yarısı ödensin'
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Türkiye'nin en zengin 10 iş insanı belli oldu. Bayraktar listeye girdi
Türkiye'nin en zengin 10 iş insanı belli oldu. Bayraktar listeye girdi
KOBİ'lere 50 milyon liraya kadar kredi desteği geliyor
KOBİ'lere 50 milyon liraya kadar kredi desteği geliyor
Bakan Şimşek: Vergi harcamalarını milli gelire oranla düşürdük
Bakan Şimşek: Vergi harcamalarını milli gelire oranla düşürdük
Bakan Kurum: Söz verdik, sözümüzü tutacağız
Bakan Kurum: Söz verdik, sözümüzü tutacağız
IBAN'ın başkalarına kullandırılması cezaya neden olabilir
IBAN'ın başkalarına kullandırılması cezaya neden olabilir
Hayvancılıkta yeni dönem: 150 bin küçükbaş ve faizsiz kredi desteği
Hayvancılıkta yeni dönem: 150 bin küçükbaş ve faizsiz kredi desteği
Aralarında 7 polisin de olduğu 14 kişi tutuklandı
Aralarında 7 polisin de olduğu 14 kişi tutuklandı
İsrail basını 'tarihte bir ilk' diyerek duyurdu! 'Türk savaş makinesi hazır'
İsrail basını 'tarihte bir ilk' diyerek duyurdu! 'Türk savaş makinesi hazır'
İstanbul Valiliği: 'Kuduz vakalarında patlama' haberleri gerçeği yansıtmıyor
İstanbul Valiliği: 'Kuduz vakalarında patlama' haberleri gerçeği yansıtmıyor
Küresel riskler altını destekledi: Rekora az kaldı
Küresel riskler altını destekledi: Rekora az kaldı

Samsung, Galaxy Al Ekosistemini Genişletiyor..

Samsung Elektronics Galaxy Al ekosistemini genişletiyor..

  1. Samsung Electronics, zengin özellikler sunan, açık ve entegre çoklu yapay zeka ekosistemi vizyonunu güçlendirerek Galaxy AI ekosistemini genişletmeye devam ettiğini duyurdu.

    Samsung Electronics, zengin özellikler sunan, açık ve entegre çoklu yapay zeka ekosistemi vizyonunu güçlendirerek Galaxy AI ekosistemini genişletmeye devam ettiğini duyurdu.

  2. Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Galaxy AI, kullanıcılara daha fazla seçenek, esneklik ve kontrol imkanı sunarak işlerin daha doğal halledilmesine yardımcı olmayı hedefliyor.

    Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Galaxy AI, kullanıcılara daha fazla seçenek, esneklik ve kontrol imkanı sunarak işlerin daha doğal halledilmesine yardımcı olmayı hedefliyor.

  3. <p>Yapay zekanın günlük rutinlere giderek daha fazla entegre olmasıyla insanlar birden fazla yapay zeka ajanını bir arada kullanıyor. Galaxy AI'ı entegre yapay zeka ajanlarıyla geliştiren Samsung ise kullanıcıların kendi ihtiyaçlarına, tercihlerine ve rutinlerine en uygun deneyimleri seçebilmesini sağlıyor.</p> <p>Galaxy AI, cihaz genelinde derinlemesine ve ana yapı düzeyinde bağlantılar aracılığıyla anlamlı yapay zeka yeteneklerini doğrudan işletim sisteminden sunmak üzere geliştiriliyor.</p> <p>Uygulamalar içerisinde ayrı ayrı çalışmak yerine kullanıcının bağlamını anlayan Galaxy AI, daha doğal etkileşimleri desteklemek için sistem düzeyinde çalışıyor.</p> <p>Galaxy AI arka planda çalışırken uygulamalar arasında geçiş yapma veya komutları tekrar etme ihtiyacını azaltan yaklaşım hem Samsung'un Perplexity gibi destekleyici hizmetlerin deneyimlerini kullanıcılara sunmasına olanak tanıyor hem de her adımın Galaxy ortamında akıcı şekilde entegre olmasını sağlıyor.</p>

    Yapay zekanın günlük rutinlere giderek daha fazla entegre olmasıyla insanlar birden fazla yapay zeka ajanını bir arada kullanıyor. Galaxy AI'ı entegre yapay zeka ajanlarıyla geliştiren Samsung ise kullanıcıların kendi ihtiyaçlarına, tercihlerine ve rutinlerine en uygun deneyimleri seçebilmesini sağlıyor.

    Galaxy AI, cihaz genelinde derinlemesine ve ana yapı düzeyinde bağlantılar aracılığıyla anlamlı yapay zeka yeteneklerini doğrudan işletim sisteminden sunmak üzere geliştiriliyor.

    Uygulamalar içerisinde ayrı ayrı çalışmak yerine kullanıcının bağlamını anlayan Galaxy AI, daha doğal etkileşimleri desteklemek için sistem düzeyinde çalışıyor.

    Galaxy AI arka planda çalışırken uygulamalar arasında geçiş yapma veya komutları tekrar etme ihtiyacını azaltan yaklaşım hem Samsung'un Perplexity gibi destekleyici hizmetlerin deneyimlerini kullanıcılara sunmasına olanak tanıyor hem de her adımın Galaxy ortamında akıcı şekilde entegre olmasını sağlıyor.

  4. <h3>Galaxy cihazlara yeni yapay zeka ajanı</h3> <p>Çoklu yapay zeka ajanlarını genişleten Samsung, yakında piyasaya çıkacak olan amiral gemisi Galaxy cihazlarına ek bir yapay zeka ajanı olarak Perplexity'yi sunacak.</p> <p>Kullanıcılar, "Hey Plex" gibi özel bir sesli uyandırma ifadesiyle veya yan düğmeye basılı tutma gibi hızlı erişim kontrolleriyle Perplexity'ye erişebilecek ve ihtiyaç duyulduğunda bağlamsal yardıma kolayca ulaşabilecek.</p> <p>Samsung Notes, Saat, Galeri, Hatırlatıcı ve Takvim gibi seçili Samsung uygulamalarının yanı sıra seçili üçüncü taraf uygulamalarına da derinlemesine entegre edilmiş Perplexity'nin yapay zeka ajanı, çok adımlı iş akışlarını daha akıcı hale getirerek kullanıcıların bireysel uygulamaları manuel yönetmeden görevler arasında sorunsuz şekilde geçiş yapmalarına olanak tanıyor.</p>

    Galaxy cihazlara yeni yapay zeka ajanı

    Çoklu yapay zeka ajanlarını genişleten Samsung, yakında piyasaya çıkacak olan amiral gemisi Galaxy cihazlarına ek bir yapay zeka ajanı olarak Perplexity'yi sunacak.

    Kullanıcılar, "Hey Plex" gibi özel bir sesli uyandırma ifadesiyle veya yan düğmeye basılı tutma gibi hızlı erişim kontrolleriyle Perplexity'ye erişebilecek ve ihtiyaç duyulduğunda bağlamsal yardıma kolayca ulaşabilecek.

    Samsung Notes, Saat, Galeri, Hatırlatıcı ve Takvim gibi seçili Samsung uygulamalarının yanı sıra seçili üçüncü taraf uygulamalarına da derinlemesine entegre edilmiş Perplexity'nin yapay zeka ajanı, çok adımlı iş akışlarını daha akıcı hale getirerek kullanıcıların bireysel uygulamaları manuel yönetmeden görevler arasında sorunsuz şekilde geçiş yapmalarına olanak tanıyor.

  5. <p>Bu sistem düzeyindeki yaklaşım, Galaxy kullanıcılarına cihaz genelinde daha zengin ve esnek bir yapay zeka deneyimi sunuyor.</p> <p>Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Mobil Deneyim (MX) İş Birimi Operasyonlardan Sorumlu Başkanı (COO) Won Joon Choi, Galaxy AI'ın farklı yapay zeka formlarını tek bir doğal ve uyumlu deneyimde buluşturan bir düzenleyici olarak çalıştığını belirtti.</p>

    Bu sistem düzeyindeki yaklaşım, Galaxy kullanıcılarına cihaz genelinde daha zengin ve esnek bir yapay zeka deneyimi sunuyor.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Mobil Deneyim (MX) İş Birimi Operasyonlardan Sorumlu Başkanı (COO) Won Joon Choi, Galaxy AI'ın farklı yapay zeka formlarını tek bir doğal ve uyumlu deneyimde buluşturan bir düzenleyici olarak çalıştığını belirtti.

  6. Choi, karmaşık görevleri hızlı ve kolay tamamlamaları için kullanıcılara daha fazla seçenek, esneklik ve kontrol sunan açık, kapsayıcı ve entegre bir yapay zeka ekosistemi oluşturmaya kararlı olduklarını kaydetti.

    Choi, karmaşık görevleri hızlı ve kolay tamamlamaları için kullanıcılara daha fazla seçenek, esneklik ve kontrol sunan açık, kapsayıcı ve entegre bir yapay zeka ekosistemi oluşturmaya kararlı olduklarını kaydetti.

24 Şubat 2026