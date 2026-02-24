Samsung, Galaxy Al Ekosistemini Genişletiyor..
Samsung Elektronics Galaxy Al ekosistemini genişletiyor..
-
Samsung Electronics, zengin özellikler sunan, açık ve entegre çoklu yapay zeka ekosistemi vizyonunu güçlendirerek Galaxy AI ekosistemini genişletmeye devam ettiğini duyurdu.
-
Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Galaxy AI, kullanıcılara daha fazla seçenek, esneklik ve kontrol imkanı sunarak işlerin daha doğal halledilmesine yardımcı olmayı hedefliyor.
-
Yapay zekanın günlük rutinlere giderek daha fazla entegre olmasıyla insanlar birden fazla yapay zeka ajanını bir arada kullanıyor. Galaxy AI'ı entegre yapay zeka ajanlarıyla geliştiren Samsung ise kullanıcıların kendi ihtiyaçlarına, tercihlerine ve rutinlerine en uygun deneyimleri seçebilmesini sağlıyor.
Galaxy AI, cihaz genelinde derinlemesine ve ana yapı düzeyinde bağlantılar aracılığıyla anlamlı yapay zeka yeteneklerini doğrudan işletim sisteminden sunmak üzere geliştiriliyor.
Uygulamalar içerisinde ayrı ayrı çalışmak yerine kullanıcının bağlamını anlayan Galaxy AI, daha doğal etkileşimleri desteklemek için sistem düzeyinde çalışıyor.
Galaxy AI arka planda çalışırken uygulamalar arasında geçiş yapma veya komutları tekrar etme ihtiyacını azaltan yaklaşım hem Samsung'un Perplexity gibi destekleyici hizmetlerin deneyimlerini kullanıcılara sunmasına olanak tanıyor hem de her adımın Galaxy ortamında akıcı şekilde entegre olmasını sağlıyor.
-
Galaxy cihazlara yeni yapay zeka ajanı
Çoklu yapay zeka ajanlarını genişleten Samsung, yakında piyasaya çıkacak olan amiral gemisi Galaxy cihazlarına ek bir yapay zeka ajanı olarak Perplexity'yi sunacak.
Kullanıcılar, "Hey Plex" gibi özel bir sesli uyandırma ifadesiyle veya yan düğmeye basılı tutma gibi hızlı erişim kontrolleriyle Perplexity'ye erişebilecek ve ihtiyaç duyulduğunda bağlamsal yardıma kolayca ulaşabilecek.
Samsung Notes, Saat, Galeri, Hatırlatıcı ve Takvim gibi seçili Samsung uygulamalarının yanı sıra seçili üçüncü taraf uygulamalarına da derinlemesine entegre edilmiş Perplexity'nin yapay zeka ajanı, çok adımlı iş akışlarını daha akıcı hale getirerek kullanıcıların bireysel uygulamaları manuel yönetmeden görevler arasında sorunsuz şekilde geçiş yapmalarına olanak tanıyor.
-
Bu sistem düzeyindeki yaklaşım, Galaxy kullanıcılarına cihaz genelinde daha zengin ve esnek bir yapay zeka deneyimi sunuyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Mobil Deneyim (MX) İş Birimi Operasyonlardan Sorumlu Başkanı (COO) Won Joon Choi, Galaxy AI'ın farklı yapay zeka formlarını tek bir doğal ve uyumlu deneyimde buluşturan bir düzenleyici olarak çalıştığını belirtti.
-
Choi, karmaşık görevleri hızlı ve kolay tamamlamaları için kullanıcılara daha fazla seçenek, esneklik ve kontrol sunan açık, kapsayıcı ve entegre bir yapay zeka ekosistemi oluşturmaya kararlı olduklarını kaydetti.