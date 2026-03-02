Safra Kesesini Dip Köşe Temizliyor, Tıkalı Damarları Açıyor!

Mutfak raflarının kuytu köşelerinde, sessizce keşfedilmeyi bekleyen bazı besinler, vücudun en önemli kahramanı haline gelebiliyor. Doğanın en sade ama en etkili besinleri olan iki yalın malzeme bir araya geldiğinde ise, karaciğerden safra kesesine kadar tüm sistemi tazeliyor, kan akışını temizliyor ve adeta birer biyolojik temizlik işçisine dönüşerek bedeni içeriden arındırıyor. İşte, o ikili...