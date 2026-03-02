Şubat enflasyonunda gözler yarınki TÜİK verilerinde
Mersin'den Dünya Şampiyonluğuna: 91 madalyalı lise zirvede!
Tanju Özcan ve Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı
Bakanlıktan kanser taraması seferberliği: Tüm zamanların rekoru kırıldı
Lisede bıçaklı saldırı: Saldırgan ders programına göre saldırıyı planlamış!
BOTAŞ'tan açıklama: Doğalgaz arzında risk yok!
KPSS sonuçlarını manipüle eden FETÖ'cü savcı Şadan Sakınan yakalandı
Erdoğan'dan İran mesajı: Biz sulhun tarafındayız
Borsadan sert düşüş: Günü yüzde 2,71 değer kaybıyla kapattı
Petrol piyasasında 'Hürmüz' alarmı: Fiyatlar 150 doları görebilir
Pırlanta, elmas ve incide vergi değişikliği: %20 ÖTV geliyor!
CTE'den 2026 isteğe bağlı personel atama duyurusu
Okullarda 5 Mart'ta ilk ders 'Yeşilay' olacak
KDK devreye girdi: 'Hayalet' internet borcu iptal edildi
Togg'dan yeni kampanya: Sıfır faizli kredi, şarj ve bakım hediye!
Ak Partili Güler açıkladı: Emekli ikramiyesine zam yok!
İstanbul'a 23 yeni metro istasyonu geliyor
Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli oldu
Şubat ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
394 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonunda 37 tutuklama
Bakan Şimşek: Yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun İran diplomasisi
Cevdet Yılmaz: Makroekonomik temellerimiz sağlam
Ticaret Bakanlığı: İran sınır kapılarında olağanüstü durum yok
2025 yılının büyüme verileri için gözler TÜİK'te
Merkez Bankası'ndan çifte hamle!
Çift tekerlekli kabus: Tas kafadan sonra motosiklet
Bakan Gürlek'ten Cumhuriyet Savcısı, Yazıcı için taziye mesajı
Bin 389 İşçi Alımında Kura Çekimi Yarın Yapılacak
Safra Kesesini Dip Köşe Temizliyor, Tıkalı Damarları Açıyor!

Mutfağın süper ikilisi!

  1. Mutfak raflarının kuytu köşelerinde, sessizce keşfedilmeyi bekleyen bazı besinler, vücudun en önemli kahramanı haline gelebiliyor. Doğanın en sade ama en etkili besinleri olan iki yalın malzeme bir araya geldiğinde ise, karaciğerden safra kesesine kadar tüm sistemi tazeliyor, kan akışını temizliyor ve adeta birer biyolojik temizlik işçisine dönüşerek bedeni içeriden arındırıyor. İşte, o ikili...

  2. <strong>Neredeyse her mutfakta yer alan ancak çoğu zaman birer 'yan ürün' olarak görülen bazı gıdalar, doğru bir şekilde bir araya geldiğinde şifa deposuna dönüşebiliyor. Söz konusu birleşimlerden biri olan keten tohumu ve yoğurt ikilisi de beden için eşsiz faydalar sunuyor.</strong>

  3. <strong>Öyle ki modern hayatın getirdiği kronik yorgunluk, sabahları yataktan kalkmayı zorlaştıran şişkinlik ve damarlarda sinsice biriken kolesterolü temizlemede bu ikili, süper bir kombinasyon görevi üstleniyor.</strong>

  4. <strong>Yüksek kalsiyum, protein ve probiyotik içeriğiyle ön plana çıkan yoğurt, keten tohumunun yüksek lif oranı birleştiğinde, bağırsaklardaki toksinleri bir süpürge gibi dışarı atar.</strong>

  5. <strong>Sindirim sistemi için koruyucu bir etki sunan bu ikili, özellikle kalp ve damar sağlığı için de olmazsa olmaz etkiler barındırıyor. Keten tohumundaki Omega-3 yağ asitleri, damar çeperlerindeki kireçlenmenin önüne geçer. Aynı zamanda kan dolaşımını hızlandırarak kalbi rahatlatır.</strong>

  6. <strong>Bu ikilinin bir diğer özelliği ise safra kesenini dip köşe temizlemesinde saklı. Safra asitlerinin döngüsünü düzenleyen karışım, karaciğerin safra üretimi sağlıyor ve kesede taş oluşma riskini önlüyor.</strong>

  7. <strong>Karaciğerin yükünü hafifletiyor, safra kesesini tortulardan arındırıyor ve kan akışınızı adeta taze bir nehir gibi temizliyor.&nbsp;</strong>

  8. <strong>Büyük bir kase yoğurdun içerisine keten tohumu ekleyerek hem leziz hem de faydalı bir öğün oluşturabilirsiniz.</strong>

2 Mart 2026