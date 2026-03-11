Benzerliği Sosyal Medyayı Salladı
Güçlü sesi, sahne performansı ve yıllara meydan okuyan hit parçalarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ebru Gündeş, bu kez müzikal yönüyle değil ilginç bir benzerlikle gündemde. Ünlü sanatçının İspanyol şarkıcı Chenoa ile olan benzerliğini fark eden sosyal medya kullanıcıları, peş peşe paylaşımlarla herkesi şaşkına çevirdi.
"Söyleyin", "Demir Attım", "Yaparım Bilirsin", "Çingenem" ve nice hit parçalarla hafızalara kazınan şarkıcı Ebru Gündeş, sosyal medyada başlayan "Türkiye-İspanya kardeşliği" akımında en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi.
Bir sosyal medya kullanıcısı geçtiğimiz günlerde Gündeş ile İspanyol şarkıcı Chenoa'nın benzerliğini paylaşarak "İspanya'daki Ebru Gündeş'imizi de bulduk" yorumunda bulundu.
Biri Türk, diğeri İspanyol olan iki sanatçı arasındaki benzerlik kısa sürede sosyal medyada viral olurken, "Hangisi Ebru ki?" yorumları geldi.
Müzik yarışması Operacion Triunfo ile yıldızı parlayan İspanyol yıldız Chenoa'nın hayranları da bu benzerliğe kayıtsız kalmadı.
(İspanyol şarkıcı Chenoa)
