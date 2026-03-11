Otomobil Almayı Düşünenler Dikkat!
2 Milyonun altında SUV modelleri görmeden karar vermeyin...
-
Otomobil alacaklar olanlar dikkat! Aradığınız modellerde kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. İşte 2 milyon TL altına satılan en ucuz SUV araçlar...
TOYOTA C-HR -
1.999.000 TL
-
KİA STONİC -
1.999.000 TL (2025 model)
-
SUZUKİ VİTARA HİBRİT -
1.999.000 TL
-
OPEL MOKKA -
1.988.000 TL
-
FİAT 600E -
1.969.900 TL (2025 model)
-
FORD PUMA GEN-E -
1.900.100 TL (2025 model)
SEAT ARONA -
1.876.000 TL
-
TOGG T10X -
1.870.000 TL
-
SKODA KAMİQ -
1.861.400 TL
-
OPEL FRONTERA ELEKTRİK -
1.857.000 TL
-
FORD PUMA -
1.842.100 TL (2025 model)
-
KİA XCEED -
1.840.000 TL
RENAULT DUSTER -
1.780.000 TL
-
FİAT EGEA CROSS -
1.744.900 TL
-
NİSSAN JUKE -
1.735.200 TL
-
CİTROEN E-C3 AİRCROSS -
1.707.000 TL
-
HYUNDAİ BAYON -
1.695.000 TL
-
DACİA SANDERO STEPWAY -
1.685.000 TL
-
HYUNDAİ INSTER -
1.510.000 TL