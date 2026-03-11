Otomobil Almayı Düşünenler Dikkat!

Resmi Gazete'de toplu değişiklik: 19 yönetmelik kaldırıldı
Resmi Gazete'de toplu değişiklik: 19 yönetmelik kaldırıldı
Axess Kazandırıyor, %0 Faizli 25.000 TL Avans Fırsatı
Axess Kazandırıyor, %0 Faizli 25.000 TL Avans Fırsatı
Sponsorlu İçerik
Almanya'dan gelen patriotlar Malatya'ya sevk ediliyor
Almanya'dan gelen patriotlar Malatya'ya sevk ediliyor
Milli parklara ilişkin düzenlemeleri içeren teklif kabul edildi
Milli parklara ilişkin düzenlemeleri içeren teklif kabul edildi
Eğitim-Bir-Sen araştırması: Çalışan ebeveynler de ara tatili destekliyor
Eğitim-Bir-Sen araştırması: Çalışan ebeveynler de ara tatili destekliyor
Halkbank KAP'a bildirdi: ABD ile uzlaşı sağlandı, süreç askıya alındı!
Halkbank KAP'a bildirdi: ABD ile uzlaşı sağlandı, süreç askıya alındı!
'İmamoğlu davası TRT'de yayınlansın' çağrısına Bakan Gürlek'ten açıklama
'İmamoğlu davası TRT'de yayınlansın' çağrısına Bakan Gürlek'ten açıklama
Kapıda anahtar unutulan şehir! Emekli cennetinde hırsızlık yaşanmıyor
Kapıda anahtar unutulan şehir! Emekli cennetinde hırsızlık yaşanmıyor
İstanbul'da 100 bin sosyal konut kurası ne zaman çekilecek?
İstanbul'da 100 bin sosyal konut kurası ne zaman çekilecek?
65 denetim ve mali müşavirlik devine soruşturma: Büyük dörtlü de listede!
65 denetim ve mali müşavirlik devine soruşturma: Büyük dörtlü de listede!
Eşini ve baldızını 60 bıçak darbesiyle katletmişti: Caniye 'takdiri indirimli' ceza
Eşini ve baldızını 60 bıçak darbesiyle katletmişti: Caniye 'takdiri indirimli' ceza
Bakan Tekin açıkladı: Ara tatil seminerleri online yapılacak
Bakan Tekin açıkladı: Ara tatil seminerleri online yapılacak
Sosyal medyadan ikinci el far almak isteyen kişi 240 bin lira dolandırıldı
Sosyal medyadan ikinci el far almak isteyen kişi 240 bin lira dolandırıldı
Bakan Bayraktar: Akaryakıt ve doğal gazda bir sıkıntı öngörmüyoruz
Bakan Bayraktar: Akaryakıt ve doğal gazda bir sıkıntı öngörmüyoruz
Emekli maaşları ve ikramiyeleri için ödeme takvimi belli oldu
Emekli maaşları ve ikramiyeleri için ödeme takvimi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş büyümeden durdurulmalıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş büyümeden durdurulmalıdır
Baklavada kullanılacak 2 ton sağlıksız fıstık imha edildi
Baklavada kullanılacak 2 ton sağlıksız fıstık imha edildi
Gıda etiketlerine yeni düzenleme
Gıda etiketlerine yeni düzenleme
'Teyitli bilginin önemi her zamankinden daha büyük'
'Teyitli bilginin önemi her zamankinden daha büyük'
Ankara'da deprem meydana geldi
Ankara'da deprem meydana geldi
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Özel kalem müdürüne gözaltı
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Özel kalem müdürüne gözaltı
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin enerji arzı ve tedarikinde sıkıntı yok
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin enerji arzı ve tedarikinde sıkıntı yok
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
Tek kullanımlık plastiklere yasak
Tek kullanımlık plastiklere yasak
Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
Altın, IEA'nın rekor petrol rezervi planı sonrası yükseldi
Altın, IEA'nın rekor petrol rezervi planı sonrası yükseldi
APP plakalara kesilen cezalar iptal edildi
APP plakalara kesilen cezalar iptal edildi
Yılın ikinci faiz kararı için gözler TCMB'de
Yılın ikinci faiz kararı için gözler TCMB'de
HSK, 2026 yılı ilke kararlarını açıkladı
HSK, 2026 yılı ilke kararlarını açıkladı
Vali Yardımcısı Kasımoğlu iddialar sonrasında görevden uzaklaştırıldı
Vali Yardımcısı Kasımoğlu iddialar sonrasında görevden uzaklaştırıldı

Otomobil Almayı Düşünenler Dikkat!

2 Milyonun altında SUV modelleri görmeden karar vermeyin...

  1. Otomobil alacaklar olanlar dikkat! Aradığınız modellerde kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. İşte 2 milyon TL altına satılan en ucuz SUV araçlar...<br><p>TOYOTA C-HR -</p> <p>1.999.000 TL</p>

    Otomobil alacaklar olanlar dikkat! Aradığınız modellerde kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. İşte 2 milyon TL altına satılan en ucuz SUV araçlar...

    TOYOTA C-HR -

    1.999.000 TL

  2. <p>KİA STONİC -</p> <p>1.999.000 TL (2025 model)</p>

    KİA STONİC -

    1.999.000 TL (2025 model)

  3. <p>SUZUKİ VİTARA HİBRİT -</p> <p>1.999.000 TL</p>

    SUZUKİ VİTARA HİBRİT -

    1.999.000 TL

  4. <p>OPEL MOKKA -</p> <p>1.988.000 TL</p>

    OPEL MOKKA -

    1.988.000 TL

  5. <p>FİAT 600E -</p> <p>1.969.900 TL (2025 model)</p>

    FİAT 600E -

    1.969.900 TL (2025 model)

  6. <p>FORD PUMA GEN-E -</p> <p>1.900.100 TL (2025 model)</p> <p>SEAT ARONA -</p> <p>1.876.000 TL</p>

    FORD PUMA GEN-E -

    1.900.100 TL (2025 model)

    SEAT ARONA -

    1.876.000 TL

  7. <p>TOGG T10X -</p> <p>1.870.000 TL</p>

    TOGG T10X -

    1.870.000 TL

  8. <p>SKODA KAMİQ -</p> <p>1.861.400 TL</p>

    SKODA KAMİQ -

    1.861.400 TL

  9. <p>OPEL FRONTERA ELEKTRİK -</p> <p>1.857.000 TL</p>

    OPEL FRONTERA ELEKTRİK -

    1.857.000 TL

  10. <p>FORD PUMA -</p> <p>1.842.100 TL (2025 model)</p>

    FORD PUMA -

    1.842.100 TL (2025 model)

  11. <p>KİA XCEED -</p> <p>1.840.000 TL</p> <p>RENAULT DUSTER -</p> <p>1.780.000 TL</p>

    KİA XCEED -

    1.840.000 TL

    RENAULT DUSTER -

    1.780.000 TL

  12. <p>FİAT EGEA CROSS -</p> <p>1.744.900 TL</p>

    FİAT EGEA CROSS -

    1.744.900 TL

  13. <div class="content-text"><p>NİSSAN JUKE -</p> <p>1.735.200 TL</p> </div> <div class="bar"></div>

    NİSSAN JUKE -

    1.735.200 TL

  14. <p>CİTROEN E-C3 AİRCROSS -</p> <p>1.707.000 TL</p>

    CİTROEN E-C3 AİRCROSS -

    1.707.000 TL

  15. <p>HYUNDAİ BAYON -</p> <p>1.695.000 TL</p>

    HYUNDAİ BAYON -

    1.695.000 TL

  16. <p>DACİA SANDERO STEPWAY -</p> <p>1.685.000 TL</p>

    DACİA SANDERO STEPWAY -

    1.685.000 TL

  17. <p>HYUNDAİ INSTER -</p> <p>1.510.000 TL</p>

    HYUNDAİ INSTER -

    1.510.000 TL

11 Mart 2026