Belediye Başkanı, sendikadan istifa etmeyen işçileri kovdu!

Gürgentepe Belediyesi'nin AK Partili Belediye Başkanı Yaşar Şahin'in, belediyeye ait şirkette çalışan 2 kadın işçiye makam odasında sendikadan istifa etmeleri için uyguladığı baskının görüntüleri ortaya çıktı.

'BEN DEDİĞİMİ YAPTIRMAZSAM YAŞATMAM'

2019 yılı Haziran ayında yaşanan olayda, Başkan Şahin makam odasına çağırdığı 2 kadın işçi ile Türk-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikası'dan istifa etmeleri konusunda tartışıyor. Belediye başkanı görüntülerde, "Ben bu şirketin başkanı olarak diyorum ki, siz bu sendikadan istifa edin" diyor. Başkan ardından "Ben dediğimi yaptırmazsam yaşatmam" tehditvari bir üslup kullanıyor.

Kadın işçilerin istifa etmeyeceklerini söylemeleri üzerine Şahin odasına çağırdığı bir erkek personelden, 4 kişi hakkında emirlere itaat etmedikleri için tutanak tutmasını istiyor. Erkek personel bir süre sonra odadan ayrılıyor ama kadınlar tutanak tutulmasına da itiraz ediyor.

ODASINDAN KOVDU

Kadınların itiraz etmesine sinirlenen Başkan Yaşar Şahin, sinirle koltuğundan kalkarak 2 kadını odasından kovuyor. Kadın işçiler odadan ayrılırken dava açacaklarını söyleyerek çıkıyor.

DAVAYI KAZANDILAR ANCAK İŞE DÖNEMEDİLER

Yaşar Şahin sendikadan ayrılmayan 4 işçi hakkında amirlerine itaat etmedikleri gerekçesiyle tutanak tutturuyor ve kısa bir süre sonrada işçileri işten çıkarıyor. İşçiler açtıkları davayı kazansalar da tekrar görevlerine geri dönemedi.