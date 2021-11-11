Balıkesir'de şehit olan polis memuru için tören düzenlendi
alıkesir'in Havran ilçesinde kovalamaca sırasında şüphelilerin açtığı ateş sonucu şehit olan polis memuru için Edremit ilçesinde tören düzenlendi.
Edremit Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinde görevli şehit Abdulkadir Güngör'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, hastane morgundan alınarak Şehit Hamdibey Meydanı'na getirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü yanındaki meydanda düzenlenen törende, şehit Güngör'ün
öz geçmişi okundu. Ardından Edremit Müftüsü Ahmet Yayla dua etti.
Törende, şehidin eşi Merve Güngör, 3 yaşındaki kızı Almira'ya sarılarak gözyaşı döktü.
Abdulkadir Güngör'ün cenazesi, tören sonrası toprağa verilmek üzere Balıkesir
Kocaseyit Havalimanı'ndan uçakla memleketi Erzurum'a gönderildi.
Törene, Balıkesir Vali Vekili Şükrü Kara, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, askeri ve mülki erkanın yanı sıra şehidin mesai arkadaşları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.