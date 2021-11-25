8 kamu kurumu 236 personel almak için ilana çıktı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve 7 Üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı 13 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 9 arlaık 2021
Bursa Teknik Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Devlet Hava Meydanları İşletmesi asistan-stajyer trafik kontrolörü alım ilanı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi 61 asistan-stajyer trafik kontrolörü alacak. Son başvuru tarihi 13 arlaık 2021
DHMİ ilanı detayları için tıklayınız
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Ankara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Elemanı 14 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 10 aralık 2021
Ankara Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 31 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 9 aralık 2021
Atatürk Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 16 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 9 aralık 2021
Kırklareli Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi 86 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 9 aralık 2021
Marmara Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı 10 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 9 aralık 2021
Türk Alman Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Batman Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Elemanı, 5 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 9 aralık 2021
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Daha önce yayımlanan ilanlarımıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz7 Üniversite 225 personel almak için ilana çıktı
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İlana başvuracak adaylar ne kadar maaş alacak...İşte detaylar