12 Kamu Kurumu 231 personel almak için ilana çıktı
3 Bakanlık ile 9 Üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Kültür ve Turizm Bakanlığı 85 sözleşmeli sanatçı alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 85 sözleşmeli sanatçı alacak. Son başvuru tarihi 13 aralık 2021
Kültür ve Turizm Bakanlığı ilanı detayları için tıklayınız
İstanbul Üniversitesi 43 sözleşmeli personel alacak
İstanbul Üniversitesi 43 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 13 aralık 2021
İstanbul Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi 12 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 13 aralık 2021
Samsun Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı 12 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 13 aralık 2021
ODTÜ ilanı detayları için tıklayınız
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi 11 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 13 aralık 2021
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi 10 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 13 arlaık 2021
Hakkari Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 17 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 13 aralık 2021
Abant İzzet Baysal Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Anadolu Üniversitesi 7 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Anadolu Üniversitesi 7 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Son başvuru tarihi 13 aralık 2021
Anadolu Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi 14 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 13 aralık 2021
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Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 11 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 13 aralık 2021
Memurlarnet ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınız
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 4 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 4 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Son başvuru tarihi 13 aralık 2021
Memurlarnet ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınız
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Eski Hükümlü 5 İşçi Alacak
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Eski Hükümlü 5 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 4 aralık 2021
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Daha önce yayımlanan ilanlarımıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz8 kamu kurumu 236 personel almak için ilana çıktı
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İlana başvuracak adaylar ne kadar maaş alacak...İşte detaylarMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız