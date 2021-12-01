9 kamu kurumu 735 personel almak için ilana çıktı
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 8 üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 400 koruma ve güvenlik görevlisi ile 100 destek personeli alacak. Son başvuru tarihi 17 Aralık 2021.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ilanı detayları için tıklayınız
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 37 sözleşmeli personel alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, hemşire, Güvenlik Görevlisi, 37 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 15 aralık 2021
18 Mart Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 22 sözleşmeli sağlık personeli alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 22 sözleşmeli sağlık personeli alacak. Son başvuru tarihi 15 aralık
Manisa Celal Bayar Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 50 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 15 aralık 2021
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 15 sözleşmeli personel alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 15 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 15 aralık 2021
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Aksaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Elemanı 5 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 15 aralık 2021
Aksaray Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Elemanı 7 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 15 aralık 2021
Artvin Çoruh Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bahçeşehir Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi 60 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 15 aralık 2021
Karadeniz Teknik Üniversitesi 39 sözleşmeli personel alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi 39 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 15 aralık
KATÜ ilanı detayları için tıklayınız
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İlana başvuracak adaylar ne kadar maaş alacak...İşte detaylarMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız