5 üniversite 232 personel almak için ilana çıktı
Necmettin Erbakan Üniversitesi ve 4 diğer üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi 48 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 22 aralık 2021
Necmettin Erbakan Üniversitesi 100 sözleşmeli personel alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi 100 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 22 aralık 2021
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 23 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 22 aralık 2021
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Elemanı 39 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 22 aralık 2021
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 22 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 22 aralık 2021Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız