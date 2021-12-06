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12 kamu kurumu 366 personel almak için ilana çıktı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile 11 üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 06 Aralık 2021 07:40
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12 kamu kurumu 366 personel almak için ilana çıktı

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Akdeniz Üniversitesi 28 sözleşmeli sağlık personeli alacak. Son başvuru tarihi 20 aralık 2021

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İstanbul Medeniyet Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 aralık 2021

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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi 15 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 20 aralık 2021

Memurlarnet ilanlar sayfasına ulaşmak için tıklayınız

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

KAPAT [X]

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 20 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 20 aralık 2021

Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı 10 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 20 aralık 2021

Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi 12 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 20 aralık 2021

Memurlarnet ilanlar sayfasına ulaşmak için tıklayınız

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 47 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 20 aralık 2021

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız

Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 34 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 20 aralık 2021

Hitit Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız

Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi 20 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 20 aralık 2021

Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanı 10 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 20 aralık 2021

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9 kamu kurumu 735 personel almak için ilana çıktı

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İlana başvuracak adaylar ne kadar maaş alacak...İşte detaylar

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#Jandarma#kpss#üniversite#personel alımı
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