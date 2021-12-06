12 kamu kurumu 366 personel almak için ilana çıktı
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile 11 üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 60 memur alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 60 memur alacak. Son başvuru tarihi 21 aralık 2021
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ilanı detayları için tıklayınız
Bursa Uludağ Üniversitesi 70 sözleşmeli Büro ve Sağlık Personeli alacak
Bursa Uludağ Üniversitesi 70 sözleşmeli Büro ve Sağlık Personeli alacak. Son başvuru tarihi 20 aralık 2021
Uludağ Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Akdeniz Üniversitesi 28 sözleşmeli sağlık personeli alacak
Akdeniz Üniversitesi 28 sözleşmeli sağlık personeli alacak. Son başvuru tarihi 20 aralık 2021
Akdeniz Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 aralık 2021
İstanbul Medeniyet Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi 15 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 20 aralık 2021Memurlarnet ilanlar sayfasına ulaşmak için tıklayınız
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 20 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 20 aralık 2021
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı 10 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 20 aralık 2021
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi 12 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 20 aralık 2021Memurlarnet ilanlar sayfasına ulaşmak için tıklayınız
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 47 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 20 aralık 2021
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 34 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 20 aralık 2021
Hitit Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi 20 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 20 aralık 2021
Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanı 10 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 20 aralık 2021
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Daha önce yayımlanan ilanlarımıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz9 kamu kurumu 735 personel almak için ilana çıktı
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İlana başvuracak adaylar ne kadar maaş alacak...İşte detaylarMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız