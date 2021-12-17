Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Yönetmeliği

YÖNETMELİK

Milli Savunma Bakanlığından:

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KUVVET

KOMUTANLIKLARINDA GÖREVLİ DEVLET MEMURLARININ

YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 26/2/2010 tarihli ve 27505 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin adı "Milli Savunma Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliği" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda görevli Devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarının usul ve esaslarını belirlemektir."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Bu Yönetmelik; Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan Devlet memurlarını kapsar."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"c) Kurum: Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlardan her birini,"

"e) Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar: Milli Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Üniversitesi ile Harita Genel Müdürlüğünü,"

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) Atama isteklerinin değerlendirilmesinde kurum amirleri veya birlik komutanının görüşleri de dikkate alınır."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı, jandarma hizmetleri sınıfı, sahil güvenlik hizmetleri sınıfı ve emniyet hizmetleri sınıfına giren memurlar, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay, astsubay ve uzman erbaşlar ile hakim ve savcıların görev süresiyle sınırlı olmak üzere, atandıkları yere bu Yönetmelik kapsamında memur olan eşinin atanmasında mevzuatı uyarınca yürürlüğe konulan norm kadro sayılarına ilişkin hükümler uygulanmaz."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi ile altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu mazeret dolayısıyla atama isteyen memur; aynı hizmet bölgesi içinde başka bir hizmet alanına, görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde ise diğer hizmet bölgelerine; öncelikle bağlı bulunduğu birlik veya kuruma, durumuna uygun kadro bulunmaması halinde ise Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan diğer kurumlara atanabilir."

"(6) Memurun eşinin veya çocuğunun vefat etmesi halinde, vefat tarihinden itibaren bir yıl içerisinde bulunduğu yerden başka bir yere atama talebinde bulunanların atamaları, öncelikle bağlı bulunduğu kuruma, durumuna uygun kadro bulunmaması halinde ise Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan diğer kurumlara yapılabilir.

(7) Eşi kamu görevlisi olan Devlet memurlarının eşlerinin emekliye ayrılması ve bulunduğu yerden başka yerlerde ikamet etmeleri halinde, emeklilik tarihinden itibaren bir yıl içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere durumlarını belgelendirmek kaydıyla atama talebinde bulunanların atamaları, öncelikle bağlı bulunduğu kuruma, durumuna uygun kadro bulunmaması halinde ise Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan diğer kurumlara yapılabilir."

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan "sıkıyönetim," ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 16/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

MADDE 16/B - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye Milli Savunma Bakanlığı yetkilidir."

MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Ortak hükümler

EK MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.

(2) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar için yasal işlem başlatılır."

MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin EK-1'i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 13 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.