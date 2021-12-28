6 üniversite 253 Akademik personel almak için ilana çıktı
Kocaeli, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve 4 diğer üniversite çok sayıda akademik personel almak için ilana çıktı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 26 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 11 ocak 2022
Muş Alparslan Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi 74 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 11 ocak 2022
Kocaeli Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi 27 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 11 ocak 2022
İnönü Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 39 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 14 ocak 2022
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Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 64 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 11 ocak 2022
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
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Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 23 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 11 ocak 2022
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İlana başvuracak adaylar ne kadar maaş alacak...İşte detaylar3 kamu kurumu 640 personel almak için ilana çıktı Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız