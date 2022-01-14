İletişim Başkanlığı 30 uzman yardımcısı alacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 30 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 4 şubat 2022
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından:
SINAVLA İLETİŞİM UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR
I- GENEL BİLGİLER
(1) İletişim Uzman Yardımcısı unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı otuz (30) adettir. Giriş sınavını kazananların atamaları GİH sınıfından 8 ve 9'uncu derece
(2) Sınavın tüm aşamaları Ankara'da yapılacaktır.
(3) Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, 27/11/2018 tarihli ve 30608 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İletişim Uzmanlığı Yönetmeliği'nde yer almaktadır. Yönetmeliğe Başkanlık resmi internet sitesi iletişim gov.tr üzerinden erişilmesi mümkündür.
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İlana başvuracak adaylar ne kadar maaş alacak...İşte detaylar
Daha önce yayımlanan ilanlarımıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz3 Kamu kurumu 177 personel almak için ilana çıktı Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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