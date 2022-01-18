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3 ilde kar nedeniyle yeni tatil kararı alındı

Kırşehir, Bilecik ve Adıyaman'da , kar nedeniyle eğitime ara verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Ocak 2022 13:15
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3 ilde kar nedeniyle yeni tatil kararı alındı

1-KIRŞEHİR

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı sebebiyle il genelinde eğitime öğleden sonra ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, bugün ilimiz genelindeki okullarımızda öğleden sonra eğitim öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile ve engelliler de bu kapsamda idari izinli sayılacak." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Kırşehir merkez ve ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Sıcaklığın 1 dereceye düştüğü kentte yoğun kar, hayatı olumsuz etkiliyor.

Ankara-Kayseri kara yolu ile bağlantılı yollarda maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Yolda kalan araçlara trafik ekipleri yardımcı oldu.

Karayolları Kırşehir 61. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri, il, ilçe ve köy yollarında kar küreme tuzlama çalışması başlattı.

2-BİLECİK'TE ÖĞLEDEN SONRA VE YARIN TATİL

Bilecik'te, kar nedeniyle öğleden sonra ve yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı sebebiyle il genelinde eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, "İlimizde devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde bugün öğleden sonra ve yarın tarihlerinde okulların tatil edilmesine ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Bilecik merkez ve ilçelerinde kar yağışı etkisini aralıklarla sürdürüyor.

3-ADIYAMAN

Adıyaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezinde ve ilçelerde eğitime 2 gün ara verildi.

KAPAT [X]

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde olumsuz hava konuşlarına bağlı bir olumsuzluk yaşanmaması için 18-19 Ocak'ta Valiliğimiz kararıyla il geneli eğitim-öğretime 2 gün ara verilmesi kararlaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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