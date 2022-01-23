CHP'den, 'Cumhurbaşkanına hakaret' maddesinin TCK'den kaldırılması için kanun teklifi
CHP, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu düzenleyen maddesinin yürürlükten kaldırılması için kanun teklifi hazırladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Ocak 2022 14:02
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in imzasını taşıyan kanun teklifi, TCK'de değişiklik yapıyor.
Teklif, TCK'nin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu düzenleyen 299'uncu maddesinin yürürlükten kaldırılmasını öngörüyor.
Kanun teklifinin gerekçesinde, 299'uncu maddenin, "tarafsız, siyasi parti bağı bulunmayan" cumhurbaşkanları için tasarlandığı ifade edildi.
Gerekçede, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla 160 bin 169 kişi hakkında soruşturma açılması, 12 bin 881 kişinin mahkum edilmesinin, 299'uncu maddenin suistimalinin açık göstergesi olduğu savunuldu.