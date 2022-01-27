Yüzde 11'lik zam teklifine tepki göstermişlerdi: İşçiler yüzde 38,8 zam aldı

Trendyol Group firmasının dağıtım ayağı olan Trendyol Express işçilerinin, düşük maaşlara ve yetersiz zam teklifine karşı başlattıkları tepki gösterisi sonuca ulaştı. İşçiler bugün, Trendyol'un üst düzey yetkilileriyle taleplerini görüşmek için şirketin İstanbul Maslak'taki genel merkezinin önüne gelmişti. Görüşmeler sonucu sabit maaşlara yapılması planlanan yüzde 11'lik zam oranı yüzde 38,8'e yükseltildi.

İşçiler bu kararı, "Yüzde 11'lik zammı bize dayatanlara mücadelemizle karşı koyduk, Yüzde 38.8 zam aldık. Tüm Trendyol çalışanı kardeşlerimize hayırlı, tüm işçi ve emekçilere örnek olsun" ifadeleriyle duyurdu. Anlaşılan zam oranıyla birlikte çalışanların sabit ücretleri 9 bin liradan 12 bin 500 liraya yükselmiş olacak.

TRENDYOL'DAN AÇIKLAMA

Trendyol tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Mevcut iş modelimiz doğrultusunda, taşıyıcı iş ortaklarımıza taşıdıkları paket başına ödeme yapılmakta; "iş ortağı destek paketleriyle" de aylık hakedişlerinin belli bir seviyenin üzerinde kalması sağlanmaktadır.

2022 yılı içerisinde, bir taşıyıcı iş ortağının faaliyet gösterdiği süreye bağlı olarak taşıdığı paket sayısına göre toplam hak edişinin aylık en az 12.500 TL+KDV olması, iş ortaklarımızın da beklentilerini karşılar şekilde, garanti altına alınmıştır.

Mevcut iddialarda ise, sadece "iş ortağı destek paketleri" 'nde geçerli olan hizmet bedeli artış oranı ön plana çıkarılmıştır. Tek başına bu oran üzerinden değerlendirme yapmak eksik ve yanıltıcı sonuçlar ortaya çıkarmaktadır."

Trendyol Express çalışanları, tamamlama ücretine yüzde 50 zam, ikinci slotun kaldırılması (çalışma/dağıtım zamanı), hak aramaya katılan işçilerin iş haklarının feshedilmemesi ve çalışanların üzerindeki mobbingin kaldırılmasını talep ediyordu