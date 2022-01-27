Adana'da kadının cebindeki cüzdanın çalınması güvenlik kamerasında
Adana'da, kadının cebindeki cüzdanın yankesicilik yöntemiyle çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Ocak 2022 10:24
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, 2 kişinin cep telefonunun çalınmasıyla ilgili 17 Ocak'ta tutuklanan Lokman P'nin (44), 9 Ocak'ta da Rukiye Y'nin cüzdanını yankesicilik yöntemiyle çaldığını belirledi.
Güvenlik kamerasına, Rukiye Y'nin cebindeki cüzdanın, kadının kucağında çocuğuyla markete girdiği sırada zanlı tarafından çalınması yansıdı.
Soruşturma kapsamında, cezaevindeki Lokman P, bu suçtan da tutuklandı.
Merkez Seyhan ilçesinde 2 kişinin cep telefonlarının yankesicilik yöntemiyle çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan Lokman P, 17 Ocak'ta tutuklanmıştı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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