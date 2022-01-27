Erzurum'da çığ altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Erzurum Valisi Okay Memiş, Horasan ilçesindeki bir mezrada çığ altında kalan 2 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Ocak 2022 18:30
Erzurum'un Horasan ilçesinde, çığ altında kaldığı belirtilen iki kişi çığ altında kaldı. Edinilen bilgiye göre, Kadıcelal Mahallesi'ne 5 kilometre uzaklıktaki Çayanyurdu mezrasının su deposunda su azalınca bölge halkı çalışma başlattı.
Mezrada oturan akraba Abdullah ve Cüneyt Aktaş, depoya su sağlayan kaynağı kontrol ederken, tepeden kopan kar kütlesi üzerlerine düştü.
Saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda Abdullah ve Cüneyt Aktaş'ın çığ altında kaldı.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
İhbar üzerine bölgeye AFAD'dan 3 ekip ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Erzurum Valisi Okay Memiş, bölgeden yaptığı açıklamada çığ altında kalan 2 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız