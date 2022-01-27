Erzurum'da çığ altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Rektörden öğrenci evine sürpriz ziyaret

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, evlerine misafir olduğu mekatronik bölümünün 3 öğrencisi için menemen pişirdi. Rektör Diler, Modernevler Mahallesi'ndeki bir öğrenci evine sürpriz ziyarette bulundu. Öğrencilerle sohbet eden ve cep telefonu ile aradığı aileleriyle görüntülü görüşen Diler, bütünleme sınavına hazırlanan öğrencilere moral verdi. Diler, kendi pişirdiği menemeni öğrencilerle yedi.