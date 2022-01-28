Yaşam savaşı 21 gün sürdü, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

Bingöl'deki birliğinden ailesinin yaşadığı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine izinli olarak giden Uzman Çavuş Samet Yıldız (26), Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde trafik kazası geçirdi. Ağır yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız'ın yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı 21 gün sürdü. Tekirdağ Jandarma Komutanlığında yapılan törenin ardından Yıldız'ın cenazesi memleketi Tokat'ın Reşadiye ilçesine getirildi. Hebülü köyünde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Yıldız'ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Reşadiye Kaymakamı Talat Tabur, Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Ali İhsan Kurtulan, CHP Tokat milletvekili Kadim Durmaz ile çok sayıda vatandaş katıldı.