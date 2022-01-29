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Evde çıkan yangında mahsur kalan kişiyi karton toplayıcı kurtardı

Aydın'ın Söke ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında karton toplayıcı tarafından kurtarılan ev sahibi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Ocak 2022 09:15
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Yenicami Mahallesi Çıktık Sokak Ruhat Yamaç'a ait iki katlı evin üst katından henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Evden dumanlar yükseldiğini gören yakındaki sokakta karton toplayan Murat İdigut, olay yerine geldi ve içeriye girerek Yamaç'ı evden çıkardı.

Dumandan etkilenen Yamaç, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Murat İdigut, geceleri karton toplamak için işe çıktığını belirterek, "Sokaktan tesadüfen geçiyordum. Alevleri görünce hemen içeri girdim. Ben insanlık görevimi yaptım arkadaşı kurtardım." dedi.

Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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