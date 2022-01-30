Adıyaman'da sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mezraya ulaşmak için Diyarbakır'da konuşlu askeri helikopter devreye girdi. Bulunduğu yerden helikopterle alınarak Adıyaman Havalimanına getirilen Altunbaş, ambulansla Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine kaldırıldı.

Adıyaman Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde görevli uzman doktor Hacı Ballı, hastanın kafa bölgesinden yaralandığını söyledi.

Çocuğa gerekli müdahalelerin yapıldığını aktaran Ballı, "Şuan hastamızın genel durumu iyi, stabil ve bilinci açık. Hastaya operasyonlar için anestezisi yapıldı. Gözetim altında, antibiyotiklerini başladık. Bir kaç gün hastanemizde gözetim altında tutacağız" diye konuştu.

Dede Bekir Altuntaş da çocuklarının Adana'da yaşadığını, torununun da tatil döneminde yanına geldiğini anlattı.

Evde oturduğu sırada torununun sesini duyunca dışarı çıktığını ve olayı gördüğünü dile getiren Altuntaş, şunları kaydetti:

Torunuma köpek saldırdı. Ben de görünce bağırarak yanlarına doğru koştum. Köpek beni görünce korkup torunumu bırakıp kaçtı. Kar yağışı dolayısıyla yollar kapalıydı. Köyümüzde yaklaşık 2 metre kar var. Ben de sağlık ekiplerini aradım, yardım istedim. Askeri helikopter geldi, bizi aldı hastaneye getirdi. Allah devletimize zeval vermesin. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."