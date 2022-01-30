Bafetimbi Gomis, Galatasaray'da
Galatasaray, Bafetimbi Gomis transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Al Hilal'le yollarını ayıran Fransız golcüyle 6 ay + 1 senelik anlaşma sağladı.
Süper Lig'de kötü günler geçiren Galatasaray, ara transfer döneminde çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu sezon santrfor sıkıntısı çeken sarı-kırmızılılar, gündeminin ilk sırasına aldığı Fransız golcü Bafetimbi Gomis'in transferini bitirdi.
SÖZLEŞME DETAYLARI
Galatasaray eski golcüsü Bafetimbi Gomis'i yeniden renklerine bağladı. Fransız golcüyle 6 ay + 1 senelik anlaşmaya varan sarı-kırmızılıların resmi açıklamayı kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.
GALATASARAY'A ŞAMPİYONLUĞU GETİRMİŞTİ
2017/2018 sezonunda Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Gomis, 42 maçta 32 gol ve 6 asistlik katkı sağlamıştı. Öte yandan Fransız golcü, 29 golle Süper Lig tarihinde fileleri en çok havalandırarak krallığa ulaşan isim konumunda bulunuyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız