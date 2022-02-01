Amatör futbolcu eski kulübünü soydu

Selami Ali Yeşil Saha Spor Kulübü'nün dernek binasına gelen futbolcu A.Y, pencereden içeri girdi, 2 adet dizüstü bilgisayar ile bir miktar parayı çaldı.

Odaların kapısını kıran hırsız, kabloları kesti. Sabah kulübe gelen yetkililer gördükleri manzara karşısında şoke oldu.

Hırsız eski futbolcu çıktı

Durumun polise bildirilmesi üzerine güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı. Çalışmalar sonucunda hırsızlığı gerçekleştirenin kulübün eski futbolcusu A.Y. olduğu tespit edildi.

A.Y. kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Futbolcunun binadan 2 laptop ve bir miktar para çaldığı anlar kulübün güvenlik kameralarına yansıdı.

"Her yeri talan etmiş, bıçakla kabloları kesmeye çalışmış"

Hırsızlık olayıyla ilgili açıklama yapan kulüp başkanı Özkan Oğuzatak, "Biz, madde bağımlısı olan bu genç kardeşimizi kazanmaya çalışarak takımımızda yer verdik. Bu arkadaşımız bir yanlış yaparak idmanda arkadaşlarının parasını çaldı, kulüpten uzaklaştırdık. Takımdaki ağabeylerinin ısrarı üzerine affederek bir şans daha verdik. Onu kazanmak için takımda 10 numaralı formayı giymesini sağladık, kaptanlık vardik. Genç kardeşimiz bu sefer arkadaşının telefonunu çaldı. Takımdan uzaklaştırdık, daha sonra gece saatlerinde kulüp dernek binasına girip 2 adet laptop ile bir miktar parayı çalıyor. Odaların kapısını kırarak her yeri talan etmiş, bıçakla kabloları kesmeye çalışmış" dedi.