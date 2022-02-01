Tesla, 54 bin aracını geri çağırıyor
Milyarder iş insanı Elon Musk'ın kurucusu olduğu ABD'li elektrikli otomobil devi Tesla, yazılım sorunu nedeniyle yaklaşık 54 bin aracını geri çağırıyor. Geri çağırma bazı 2016-2022 Model S ve Model X, 2017-2022 Model 3 ve 2020-2022 Model Y araçlarını kapsıyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 01 Şubat 2022 18:24
Elektrikli otomotiv devi Tesla, bazı modellerin güvenlik riski oluşturan bazı kavşaklarda tamamen durmamasına neden olabilecek şirketin Tam Kendi Kendine Sürüş (Beta) yazılımına sahip 53 bin 822 ABD aracını geri çağıracak.
HANGİ ARAÇLAR GERİ ÇAĞIRILACAK?
Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA), geri çağırmanın bazı 2016-2022 Model S ve Model X, 2017-2022 Model 3 ve 2020-2022 Model Y araçlarını kapsadığını söyledi. NHTSA, bu özelliğin araçların durmadan tüm kavşaklardan geçmesine izin verebileceğini söyledi.
YAZILIM GÜNCELLEMESİ YAPACAK
NHTSA, Tesla'nın bir kablosuz yazılım güncellemesi gerçekleştireceğini söyledi. Tesla konuyla ilgili henüz yorum yapmadı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız