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Sezen Ünlü cinayeti davasında tanık: Anıl, sahte hesaplarla tehdit ediyordu

İzmir'de dini nikahla birlikte yaşadığı 5 aylık hamile Sezen Ünlü'yü 16 bıçak darbesi ile öldüren Anıl Yolum'un, tutuklu yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Sezen Ünlü'nün kuzeni Türkan İşkuran, Yolum'un sahte sosyal medya hesapları ile Sezen'i tehdit ettiğini söyledi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 01 Şubat 2022 19:16
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İzmir'in Konak ilçesinde 26 Mart 2021'de yaşanan olayda sokakta yürüyen 5 aylık hamile Sezen Ünlü (17), dini nikahla birlikte yaşadığı Anıl Yolum tarafından bıçaklandı.

Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılan Ünlü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ünlü'nün karnındaki bebeği de saldırıda öldü.

Gözaltına alınan Anıl Yolum, polisteki ilk ifadesinde, "2 aydır sorunlarımız vardı. Konuşmak için gittim. Eşime ait sosyal medya hesabında, başka kişilerden gelen mesajları gördüm ve sinirlendim. Bundan dolayı aramızda tartışma çıktı. Sonra eşimi bıçakladım ve olay yerinden kaçtım" dedi.

Yolum, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, Anıl Yolum için 'gebe olduğu bilinen kadını öldürme' ve 'çocuğu kasten öldürmek' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

Davanın 2'nci duruşması, bugün İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Yolum, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Tanık sıfatıyla dinlenen, Yolum'un ağabeyi Bedri Yolum, "Kardeşimin işsiz olması ve Sezen'in babasının uyuşturucu kullanması sebebiyle sık sık tartışırlardı. Sezen'in kardeşimi aldattığını başkalarından duydum" dedi.

Sezen'in sevgilisi olduğu iddia edilen tanık Esat Kaleli de Sezen Ünlü ile sadece sosyal medya üzerinden görüştüklerini ve aralarında başka ilişki bulunmadığını dile getirdi.

TANIKLAR İÇİN ZORLA GETİRİLME KARARI

Duruşmada tanık olarak dinlenen Sezen Ünlü'nün kuzeni Türkan İşkuran ise "Sezen, Anıl hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Çünkü sürekli rahatsız ediliyordu. Uzaklaştırma kararının ardından Anıl, sahte sosyal medya hesaplarıyla Sezen'i tehdit edip, 'O karnındaki çocuğu bana vereceksin' şeklinde mesaj attı. Olay günü, Sezen bir kız arkadaşıyla buluşmak için evden çıktı ve girdiği sokakta öldürüldü" diye konuştu.

Öte yandan sanık avukatı, Türkan İşkuran'a olaydan sonra Esat Kaleli'ye 'Bu dünyada kavuşamadınız, öbür dünyada kavuşursunuz' yazan mesaj atıp atmadığını sordu. İşkuran, böyle bir mesajı atmadığını öne sürdü. Sanık avukatının aynı soruyu yönelttiği Kaleli ise "Bana böyle bir mesaj attı" diyerek cevap verdi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından ara karar, açıklandı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, karara etki edebilecek tanıkların zorla getirilmesine hükmetti. Duruşma, 22 Mart 2022'ye ertelendi.

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