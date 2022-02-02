Masaj salonu operasyonu: 1 polis tutuklandı

Van'da 16 Ocak'ta polisin iki masaj salonuna düzenlediği operasyonda 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer imkanı sağlama' suçlarından ikisi kamu görevlisi altı kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden dördü tutuklandı.

"Bazı polislerin bu masaj salonlarıyla ortak gibi çalıştıkları, bu polislerle ilgili herhangi bir soruşturma başlatılmadığı" iddia edilmişti. İddialar üzerine Van Valiliği'nden şu açıklama yapıldı:

16 Ocak'ta ilimiz merkezli fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlarından yapılan operasyonda ikisi polis memuru olmak üzere toplam altı kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltı süresinin dolması ile 19 Ocak'ta mevcutlu olarak adliyeye sevk edilen iki polis memurundan biri tutuklanarak cezaevine konulmuştur. Diğer şüpheli adli kontrol kararı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır.

Her iki personel aynı gün görevden uzaklaştırılarak haklarında idari soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma titizlikle devam etmekte olup dijital veri incelemeleri sonucunda elde edilen bilgi ve bulgular doğrultusunda soruşturma genişletilecektir."

Gözaltına alınan polis memurlarının geçen yıl nisan ayında istihbarat biriminden çıkartıldığı öğrenildi