Annenin Tiktok mesaisi, velayeti kaptırdı

Cumhurbaşkanı kurumların atama yapacağı kadro sayılarını açıkladı
Cumhurbaşkanı kurumların atama yapacağı kadro sayılarını açıkladı
Bakan Koca: Molnupiravir ilacının kullanımına başlanacak
Bakan Koca: Molnupiravir ilacının kullanımına başlanacak
Vaka sayısı 110 bin 682, vefat sayısı 217 oldu
Vaka sayısı 110 bin 682, vefat sayısı 217 oldu
İki Bakanlıktan Avrupa Konseyi'ne 'Osman Kavala' tepkisi
İki Bakanlıktan Avrupa Konseyi'ne 'Osman Kavala' tepkisi
İTO açıkladı: İstanbul'da ocakta en çok elektrik fiyatları arttı
İTO açıkladı: İstanbul'da ocakta en çok elektrik fiyatları arttı
Belediyede yeni sözleşme: En düşük maaş 5 Bin TL, ücretli hac izni
Belediyede yeni sözleşme: En düşük maaş 5 Bin TL, ücretli hac izni
ÖTV düzenlemesi yürürlüğe girdi: İkinci el otomobil ilanları arttı
ÖTV düzenlemesi yürürlüğe girdi: İkinci el otomobil ilanları arttı
Tezekle ısıtılan sobalı eve 1.722 TL elektrik faturası
Tezekle ısıtılan sobalı eve 1.722 TL elektrik faturası
Vali Yerlikaya'dan İstanbullulara uyarı: Kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor
Vali Yerlikaya'dan İstanbullulara uyarı: Kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor
Erdoğan: Yakında ikinci nükleer enerji santrali de geliyor
Erdoğan: Yakında ikinci nükleer enerji santrali de geliyor
'Tarım Kredi Genel Müdürü'nün görevden alınması nokta atışı oldu'
'Tarım Kredi Genel Müdürü'nün görevden alınması nokta atışı oldu'
Mehmet Barlas'tan Erdoğan'a 'İmamoğlu' uyarısı: İş çok ciddileşiyor
Mehmet Barlas'tan Erdoğan'a 'İmamoğlu' uyarısı: İş çok ciddileşiyor
Din görevlileri camide çiğköfte yoğurdu!
Din görevlileri camide çiğköfte yoğurdu!
2 marka Türkiye'de 150 bin TL'ye sıfır araç mı satacak?
2 marka Türkiye'de 150 bin TL'ye sıfır araç mı satacak?
Sağlık çalışanı, ilk iş gününde hayatını kaybetti
Sağlık çalışanı, ilk iş gününde hayatını kaybetti
Bekir Bozdağ: Adalette 'ama'lar anamızı ağlattı
Bekir Bozdağ: Adalette 'ama'lar anamızı ağlattı
AİHM'e başvuru süresi 6 aydan 4 aya indi
AİHM'e başvuru süresi 6 aydan 4 aya indi
Herkes memleketinde yaşasaydı en büyük il hangisi olurdu?
Herkes memleketinde yaşasaydı en büyük il hangisi olurdu?
'Online hekim görüşmesi' satan Migros yetkilisine 1 ay hapis
'Online hekim görüşmesi' satan Migros yetkilisine 1 ay hapis
'İki ihale arasında kapsam ve maliyet farkı var'
'İki ihale arasında kapsam ve maliyet farkı var'
Ocak sonrası Bekçilerin zamlı maaşları
Ocak sonrası Bekçilerin zamlı maaşları
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı kararı
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı kararı
Bir eski bakan daha kabineye geri dönüyor iddiası!
Bir eski bakan daha kabineye geri dönüyor iddiası!
Ocak sonrası genel müdür ve yardımcılarının görev ve emekli maaşları
Ocak sonrası genel müdür ve yardımcılarının görev ve emekli maaşları
Niğde-Ankara otoyolu geçiş ücretlerine zam
Niğde-Ankara otoyolu geçiş ücretlerine zam
SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ın adı fakülteye verildi
SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ın adı fakülteye verildi
Sağlık Bakanlığı'ndan göreve başlama işlemleri hakkında duyuru
Sağlık Bakanlığı'ndan göreve başlama işlemleri hakkında duyuru
Hangi eşya ne kadar elektrik tüketiyor?
Hangi eşya ne kadar elektrik tüketiyor?
Bakanlık harekete geçti: İndirim kampanyalarında büyük değişim
Bakanlık harekete geçti: İndirim kampanyalarında büyük değişim
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde sağanak ve kar yağışı etkili
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde sağanak ve kar yağışı etkili
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Annenin Tiktok mesaisi, velayeti kaptırdı

İzmir'de boşanma aşamasında olduğu eşinin Tiktok'ta çok uzun süre vakit geçirdiğini ve bu sebeple iki kızına ilgi göstermediğini ispat eden iş adamı baba, çocukların velayetini aldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 02 Şubat 2022 18:22
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İzmir'de yaşayan iş adamı Ferit K. (43) ile 15 yıllık eşi B.K. (41), geçen sene boşanmaya karar verdi. Çift, boşanma aşamasında evlerini ayırdı, 8 ve 13 yaşlarındaki iki kızı anne ile yaşamaya devam etti. İzmir 19. Aile Mahkemesinde görülen dava sürecinde, eşinin Tiktok'ta çok uzun süre vakit geçirdiğini ve bu sebeple iki kızına ilgi göstermediğini öne süren iş adamı, kızlarının velayetini talep etti. Geçici velayet talebine ilişkin mahkeme tarafından atanan pedagog raporunda, annenin çocuklara ilişkin yükümlülüklerini ciddi manada ihlal ettiği ve velayetin geçici ve kalıcı olarak babaya verilmesi mütalaa edildi. Boşanma kararı çıktığında kalıcı velayetin de kesinleşeceğini belirten baba Ferit K., "Eşim, geceden sabaha kadar Tiktok videosu çekiyor. Hatta bu mesai sabahlara kadar sürüyor. Kendini çekmesinden ziyade küçük kızımı da Tiktok'a alıştırmış. Kızım da video çekip paylaşmak istiyor. Videolarında kızlarımızı da çekiyor" dedi.

"SABAHA KADAR TİKTOK VİDEOSU ÇEKİYOR"

Eşinin özellikle çocuklara karşı ilgisizliği nedeniyle boşanma sürecine girdiklerini dile getiren iş adamı, "Benim özellikle Tiktok videoları konusunda rahatsızlığım söz konusu. Boşanma henüz gerçekleşmedi ancak eşimle ayrı evlerde kalıyoruz. Eşim, geceden sabaha kadar Tiktok videosu çekiyor. Hatta bu mesai sabahlara kadar sürüyor. Büyük kızım sürekli bana mesaj yollayıp öğlene kadar kahvaltı yapamadığını, annesini uyandıramadığını söylüyor. Ben gidip kızlarımı doyuruyordum. Eşimi defalarca uyardım. Takipçi sayısını artırmak için mi yoksa sosyal medyadan para kazanmak için mi bilmiyorum ama Tiktok yüzünden bu çocukların ilgisiz kalması ve aile kavramının sarsılması söz konusu. Eşimle ayrı evlerde kalmaya başladığımızda büyük kızımın okulla ilgili sıkıntıları olmuştu. Bir süre eşimi eve çağırmıştım. Bu süre zarfında gece yarılarına kadar Tiktok videosu çektiğini biliyorum. Kendini çekmesinden ziyade küçük kızımı da Tiktok'a alıştırmış. Kızım da video çekip paylaşmak istiyor. Benim Tiktok hesabım yok ama birkaç videoya baktığımda, ahlaki sınırları zorlayan videoların olduğunu da gördüm. Çocuklarımın bu şekilde yetiştirilmesini istemediğim için kendisini defalarca uyardım ve velayet için dava açtım. Neyse ki pedagog raporunda da geçici ve kalıcı velayet bana verildi. Boşanma netleştiğinde, kalıcı velayet konusu da netleşecektir. Ben kızlarımın geleceği için bu kararı çok olumlu karşılıyorum" diye konuştu.

"ÇOCUĞUN YÜKSEK YARARI"

Ferit K.'nin avukatı Şenay Geçkil de "Anne ve baba, velayetten doğan hak ve yetkilerini çocuğun yüksek yararını gözeterek kullanmak zorundadır. Çocuğun yüksek yararı gözetildiğinde çocuğun bedensel, ruhsal, fiziksel ve ahlaki bakımdan hayata hazırlanmasında da tek başına yükümlüdür. Anne ve baba, velayet hakkına kural olarak birlikte sahip olmakla beraber eşlerden her biri, velayetin kullanılmasında diğerinden bağımsız olarak sorumludur. Ancak anne veya babadan biri velayete ilişkin yükümlülükleri yerine getirmekten kaçınırsa, sadece kaçınan tarafa ilişkin tedbir uygulanması ya da velayetin kaldırılması söz konusu olmaktadır. Anne ve babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi veya velayetten doğan görevlerini ağır biçimde savsaklaması, çocuğun bedenen ve ruhen gelişimini engelleyecek her tür istismar velayetin kaldırma sebeplerinden olacaktır" bilgisini verdi.

SOSYAL MEDYAYLA BOŞANMA DAVALARI ARTTI

Türk Medeni Kanunu'nun 169. maddesi "Hakim, çocuğa yönelik tedbirleri resen alır" hükmü gereğince geçici velayet talebine ilişkin mahkeme tarafından atanan pedagogca bir rapor hazırlandığını kaydeden Geçkil, "Anne, baba ve çocuklarla yapılan görüşme sonucunda, annenin çocuklara ilişkin yükümlülüklerini ciddi manada ihlal ettiği, çocuklarla yeteri kadar vakit geçirmediği ve çocuklarla empati kuramadığı gerekçeleriyle velayetin babaya verilmesi mütalaa edildi. Son yıllarda sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasından dolayı boşanma davaları arttı. Burada, eşlerin birbirlerine karşı yükümlülüklerini ihlal etmesi, boşanma davasında kusur olarak nitelendirilebilse de aslında anne ya da baba çocuklara karşı yükümlülüklerini doğrudan yerine getirdiğinde bu durum velayete konu olabilecek bir durum değildir. Burada anne ya da babanın sosyal medya kullanırken çocuklarının bakımı, eğitimi, ruhsal ve fiziksel gelişimlerini ihmal etmemesi şartı aranıyor. Bizim davamızda, annenin Tiktok'ta harcadığı zamanın, çocukların gelişiminde olumsuz etkiye neden olduğu tespiti yapıldı. Annenin çocuklara Tiktok uygulamasını öğretmesi, çektiği videolarda çocukların da yer alması, çocukların her türlü istismara açık hale getirilmesi riskini doğuruyor. Kural olarak 10 yaşından küçük müşterek çocukların velayeti anneye verilir. Ancak burada annenin çocuklarını karşı yükümlülüklerini ciddi şekilde ihlal etmiş olması, velayetin kaldırılma nedenleri olarak karşımıza çıktı" ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
AİHM'e başvuru süresi 6 aydan 4 aya indi
AİHM'e başvuru süresi 6 aydan 4 aya indi
Gökçek'in 'FETÖ'ye üye olma ve propagandasını yapma' suçlamalarına takipsizlik
Gökçek'in 'FETÖ'ye üye olma ve propagandasını yapma' suçlamalarına takipsizlik
Danıştay'dan özel güvenlikçileri ilgilendiren kritik 'yenileme' kararı!
Danıştay'dan özel güvenlikçileri ilgilendiren kritik 'yenileme' kararı!
'Online hekim görüşmesi' satan Migros yetkilisine 1 ay hapis
'Online hekim görüşmesi' satan Migros yetkilisine 1 ay hapis
Mahkemeden 'babalık izni' kararı: Maaştan kesinti yapılamaz
Mahkemeden 'babalık izni' kararı: Maaştan kesinti yapılamaz
Cesedi battaniyeye sarılı bulunan Ayşe Nazlı'nın katiline ağırlaştırılmış müebbet
Cesedi battaniyeye sarılı bulunan Ayşe Nazlı'nın katiline ağırlaştırılmış müebbet

Bu Habere Tepkiniz

MEB personeli 3 yıldır görevde yükselme sınavı bekliyor

MEB personeli 3 yıldır görevde yükselme sınavı bekliyor

Milli Eğitim Bakanlığı personeli 3 yıldan bu yana yapılmayan görevde yükselme sınavının yapılmasını talep ediyor.
Profesörlüğe atamada idarenin takdir hakkına dair önemli karar!

Profesörlüğe atamada idarenin takdir hakkına dair önemli karar!

Danıştay Sekizinci Dairesi, profesör kadrosuna birden fazla müracaat olması halinde jürilerin görüşü alınarak birbirine yakın adaylar arasında üniversitelerin tercih yapmasının hukuka uygun olduğuna karar verildi.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Toplu sözleşmedeki mali haklara dair 38 maddelik talimat

Toplu sözleşmedeki mali haklara dair 38 maddelik talimat

Orman Genel Müdürlüğü toplu sözleşmedeki mali kazanımların nasıl uygulanacağına dair 38 maddelik bir talimat yayımladı
İlk kez bir kamu kurumu adayların GYS ücretini kurum bütçesinden karşıladı

İlk kez bir kamu kurumu adayların GYS ücretini kurum bütçesinden karşıladı

Süleyman Demirel Üniversitesi görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılan personelinin sınav ücretlerini kurum bütçesinden karşıladığını duyurdu!
Dolu kadroya vekaletle ilgili Sayıştay'dan önemli görüş

Dolu kadroya vekaletle ilgili Sayıştay'dan önemli görüş

Sayıştay Temyiz Kurulu, dolu kadroya vekalet hususuna açıklık getirerek hangi halde vekalet ücreti ödeneceğini belirtti.
Danıştay, eş durumu tayinlerini zorlaştıran maddeyi iptal eden kararı onadı

Danıştay, eş durumu tayinlerini zorlaştıran maddeyi iptal eden kararı onadı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, eş durumu mazereti yönünden atandıkları ilde/ilçede/birimde en az iki yıl, kuruluşta ise en az üç yıl çalışmadan atanma talebinde bulunma imkanı vermeyen maddeyi iptal eden kararı onadı.
Vali ve yardımcılarına 'operasyon tazminatı' ödenir mi?

Vali ve yardımcılarına 'operasyon tazminatı' ödenir mi?

Vali ve yardımcılarına operasyon tazminatı ödenmesinin çerçevesini Sayıştay çizdi!
13 kadronun sınavında adaylar kendisiyle yarışacak!

13 kadronun sınavında adaylar kendisiyle yarışacak!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin ilan edilen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına şahsen başvuru ısrarı adayların kendileriyle yarışmasına neden oldu!
Danıştay'dan sağlık personelinin döner sermayesine ilişkin önemli karar

Danıştay'dan sağlık personelinin döner sermayesine ilişkin önemli karar

Sağlık personelinin döner sermayesinden gelir vergisi kesilmesi konusunda son noktayı Danıştay koydu
19 karara rağmen 'Sosyal Denge Tazminatı'nda hala sorun yaşanıyor

19 karara rağmen 'Sosyal Denge Tazminatı'nda hala sorun yaşanıyor

Sosyal denge tazminatında yaşanan sorunlar ve belediyelerin ısrarı
Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 652 yurt yönetim personeli alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 652 yurt yönetim personeli alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 652 yurt yönetim personeli alacak. 4 Şubat 2022.
Bozdağ: Geciken adalet adalet değildir

Bozdağ: Geciken adalet adalet değildir

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı'nda konuştu.(5)
Sayıştay'dan MYO yöneticilerinin mali haklarına dair güzel haber

Sayıştay'dan MYO yöneticilerinin mali haklarına dair güzel haber

Sayıştay İkinci Dairesi, YÖK'ün başvurusu üzerine, meslek yüksekokulunda görevli müdür, müdür yardımcısı ve bölüm başkanlarına ders yükü muafiyeti başta olmak üzere yüksekokul yöneticilerine ödenen mali ve sosyal hakların ödenmesinin kamu zararı oluşturmadığına karar verdi.
100 yaşına kadar yaşamak ister misiniz?

100 yaşına kadar yaşamak ister misiniz?

Yaşlanmayı önleme bilimindeki son keşifler, bunun sanıldığı kadar zor olmadığını gösteriyor. Araştırmacılar, uzun ve sağlıklı yaşamın sırlarını Japonya'nın Okinawa adasında keşfetti.