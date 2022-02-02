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İBB eski Genel Sekreter Yardımcısının yargılandığı davada mütalaa hazırlanacak

Başörtülü İSMEK bölge sorumlularına hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin dava dosyası, mütalaanın hazırlanması için duruşma savcısına gönderildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 02 Şubat 2022 21:41
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Başörtülü İSMEK bölge sorumlularına hakaret ettiği iddia edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ve Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Erkan Duyar'ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanıklar Yeşim Meltem Şişli, Erkan Duyar, müşteki İlknur Özdemir ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Hakim, sanıklar Yeşim Meltem Şişli ile Erkan Duyar hakkında 'görevi kötüye kullanmak' suçundan hazırlanan iddianamenin dava dosyasıyla birleştirildiğini kaydetti.

"Dava konusu toplantının yapıldığı tarihte görevde değildim"

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nde Hayat Boyu Öğrenme Müdürü olarak görev yapan Erkan Duyar savunmasında, "Dava konusu toplantının yapıldığı tarihte görevde değildim. O toplantı da zaten bulunamazdım. Kayıt dışı ekonomik faaliyetler olduğu iddiasıyla şikayetler geliyordu. İSMEK'te kursiyerler ücretsiz eğitim almaktadır. Şikayetler üzerine yapılan disiplin soruşturması sonucu 20 bölge sorumlusunun iş akdi feshedildi. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum, beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.

"Çalışanlar arasında hiçbir ayrım yapmadım"

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Yeşim Meltem Şişli, "35 yıllık iş hayatımın 33'üncü yılına denk gelen bu toplantıdaki tüm iddiaları reddediyorum. Tüm iş hayatımda adaletli ve şeffaf çalıştım. Çalışanlar arasında hiçbir ayrım yapmadım. Hakkımdaki suçlamamaları kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Önceki dönemde çalışan personele yönelik herhangi bir ayrımcılığı olmadı"

İBB'de 7 yıldır çay ocağında görev yapan ve tanık olarak dinlenen Furkan Çakır, "Görevim gereği çay servisi yapmaktayım. Toplantıya ara ara çay servisi yapıyordum. İçeriye üç, dört defa girdik. Toplantı her içeri girdiğimde, sakin bir şekilde devam ediyordu. Gürültü patırtı olmadı. Toplantı sakin şekilde başladı ve sakin şekilde bitti. Önceki belediye döneminde de çalıştım. Sanık Yeşim Meltem Şişli'nin önceki dönemde çalışan personele yönelik herhangi bir ayrımcılığı olmadı. Gördüğü yerde bize selam veriyordu. İşten çıkarılan kişiler hakkında bilgi sahibi değilim" şeklinde konuştu.

"Ekibimden şikayet duymadım"

İBB'de Strateji Geliştirme Müdürü olarak görev yapan Hasan Tuğral ise tanıklık beyanında, "2014'ten beri müdür olarak görev yapıyorum. 2005 yılında strateji geliştirme uzmanı olarak çalışmaya başladım. Hala aynı görevdeyim. Sanığın önceki döneme ait personel ile ilgili olarak ayrımcılık yaptığına şahit olmadım. 20 bölge sorumlusunun işine son verilmesini basından duydum, bilgi sahibi değilim. Çalışma süreci içerisinde Yeşim hanımla ilgili olumsuz bir durumla karşılaşmadım ve ekibimden herhangi bir şikayet duymadım. Ekibimde 35 kişi çalışıyordu. Ekibimde çalışan kadın personelin yaklaşık yarısı kapalıydı" diye belirtti.

"Bu çağda kimsenin onurunun, şerefinin üstünde çiğneyemeyeceklerini öğrenmeleri için buradayım"

Müşteki İlknur Özdemir ise sanık Erkan Duyar tarafından mobbinge uğradığını belirterek, "Mobbinge uğradığımıza ilişkin dosyada belge mevcuttur. Bu çağda kimsenin onurunun, şerefinin üstünde çiğneyemeyeceklerini öğrenmeleri için buradayım. Bunların hiçbirini kabul etmiyorum. Bununla birlikte istinaf mahkemesinin işe iade kararını da dosyaya ekledim. İşine son verilen 20 kişi arasındaydım" şeklinde konuştu.
Dava dosyasının esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak için Cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli 'şüpheli' olarak yer aldı. İddianamede, Şişli'nin 19 mağdura karşı, 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
İddianame kapsamında görülen davada, 18 şikayetçi şikayetinden vazgeçmişti.

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