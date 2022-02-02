Terör örgütünün gençlik yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörle mücadele kapsamında Cizre ve İdil ilçelerinde sözde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 5 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Operasyonda ikametlerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 43 adet av tüfeği fişeği ve şüphelilere ait cep telefonları ile muhtelif dijital materyaller ele geçirildi.