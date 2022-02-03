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Kullanılmayan okul, çıkan yangında küle döndü

Kastamonu'nun Araç ilçesinde bir süredir atıl vaziyette kullanılmayan ilkokul, bilinmeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 03 Şubat 2022 15:41
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Kullanılmayan okul, çıkan yangında küle döndü

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Serdar Köyü Taşpınar Mahallesinde bir süredir kullanılmayan atıl vaziyetteki eski ilkokulda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyerek tüm okulu kapladı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Araç İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda yangını diğer evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangında, kullanılmayan eski bir ilkokul tamamen küle döndü.

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