Gamze Açar davasında detaylı adli tıp raporu beklenecek

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir termal otelin 5. katından düşerek hayatını kaybeden Gamze Açar'ın ölümüne ilişkin görülen davaya Ankara Batı Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Devre mülk satışı yapan bir firmanın satış danışmanı olarak kendini tanıtan kişilerce Kızılcahamam'da ki termal otele giden Gamze Açar, otelin 5. katından aşağı düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilerden Rıza Doğan, Mustafa Emre Demiral, Mehmet Doğan, Emre Eker ve Hüseyin Emre Gürgen hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kasten öldürme' suçlarından cezalandırılması istenerek iddianame hazırlandı.

Duruşmaya tutuklu sanıklar Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, Gamze Açar'ın babası Ferhat Açar ve annesi Sevinç Görkem ile taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Sanık avukatları Açar'ın telefon kayıtlarının incelenmesini ve olay yerinde keşif yapılmasını talep etti. Mahkeme Başkanı'nın söz vermesi üzerine sanıklar, SEGBİS'teki ses sorunlarından dolayı sağlık bir şekilde mahkeme ile iletişim kuramadıklarını söyledi. Sanıklardan Mehmet Doğan ise 16 aydır ceza evinde olduğunu ve bu süre zarfında diğer mahkumların sürekli saldırısına uğradığını belirterek tahliyesini talep etti. Sanıkların beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların bir sonraki duruşmada mahkeme salonunda dinlenmelerine, tutuksuz sanık Hüseyin Emre Gürgen'in tutuksuz olarak yargılanmasının devamına ve detaylı adli tıp raporunun dava dosyasına eklenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.