Ece Erken'den Nihat Doğan ve Seyhan Soylu hakkında suç duyurusu

Türkiye'nin konuştuğu cinayet, geçtiğimiz hafta İstanbul Bakırköy'deki Cundalı Balık Restoranı'nda işlendi. Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi, sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ortağı olduğu mekanda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olayın ardından Nihat Doğan ve Sisi lakaplı Seyhan Soylu bazı açıklamalarda bulundu.

Nihat Doğan "Ece soru işaretleri oluşturup net açıklama yapmıyor. Sevgili Ece bırak top çevirmeyi açık açık söyle. Kim bu işin içinde. Kocam bu yüzden öldürüldü de... Kaç para için kocan öldürüldü Ece? Bazı kadınlar bazı erkeklere uğursuz gelebilir. Adaletli olun. Metres hayatı yaşadı sonradan boşattırdı da aldı, doğrusu bu" dedi.

Seyhan Soylu ise, "Şafak daha Ece ile evlenmemişti. Benan hanımla da boşanmamışlardı henüz. Şafak'ın sahte bir evrak göstererek Ece'yi kandırma süreci vardı boşanma davası ile ilgili. Herkes hatırlar. Bana dedi ki; 'İçimde bir his var, kara bulutlar var. Hiç içimden gelmiyor. Eşimden de boşanmak istemiyorum. Ece'nin ısrarı olmamış olsa. Çocuklarımdan ayrılmak istemiyorum. Benan da üzerime çok geliyor Seyhan bana akıl ver lütfen' dedi. Kara bulutların dolaşacağını ve iki yakamın da bir araya gelmeyeceğini de söyledi. Kanıtlarıyla ses kayıtlarıyla bunu dinleteceğim size. Ve şafak bana dedi ki o dönem de bazı şeyleri kardeşimin üzerine yaptığım için kıyamet koptu dedi. Ateşe düştüm ben dedi" şeklinde konuştu.

Ece Erken, Seyhan Soylu ve Nihat Doğan hakkında asılsız iddialarda bulundukları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Sabah'ta yer alan habere göre, Erken, "Acım büyük. Hakkımda 'Öldürüleceğini biliyordu, servete konmak için yaptı' deniliyor. Bana hakaret ediyorlar" diyerek suç duyurusunda bulundu.