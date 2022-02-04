Ordu'da 3 araçlık zincirleme kaza: 9 yaralı

Hangi öğretmenlerin maaşında 1.000 TL artış olacak? Bakan Özer açıkladı...
Hangi öğretmenlerin maaşında 1.000 TL artış olacak? Bakan Özer açıkladı...
Döner sermayeden maaş alanların farklarının yatmama nedeni...
Döner sermayeden maaş alanların farklarının yatmama nedeni...
İstanbul Valiliği'nden, İBB'ye bağlı İstanbul Vakfı ile ilgili yasal işlem
İstanbul Valiliği'nden, İBB'ye bağlı İstanbul Vakfı ile ilgili yasal işlem
Turkovac'ın yeni serilerinin 81 ile dağıtımı başladı
Turkovac'ın yeni serilerinin 81 ile dağıtımı başladı
Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu
Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu
'Korktuğumuz hiperenflasyon başımıza geldi'
'Korktuğumuz hiperenflasyon başımıza geldi'
Öğretmenlerin Ocak ayı ek dersleri ödenecek
Öğretmenlerin Ocak ayı ek dersleri ödenecek
BDDK Başkanı duyurdu: Otomobil kredilerine yeni düzenleme
BDDK Başkanı duyurdu: Otomobil kredilerine yeni düzenleme
Başkent güne kar ile başladı
Başkent güne kar ile başladı
Faturada vergi düşer mi ?
Faturada vergi düşer mi ?
Meteoroloji'den 8 kente sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar geliyor
Meteoroloji'den 8 kente sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar geliyor
TBMM 15 Şubat'a kadar tatile girdi
TBMM 15 Şubat'a kadar tatile girdi
Öğretmenlik Meslek Kanunu Genel Kurul'da kabul edildi
Öğretmenlik Meslek Kanunu Genel Kurul'da kabul edildi
Dil altına uygulanabilen yerli korona aşısı için 'gönüllü' aranıyor
Dil altına uygulanabilen yerli korona aşısı için 'gönüllü' aranıyor
Belediyeden, ilçe başkanına 50 TL'ye kıyak arazi
Belediyeden, ilçe başkanına 50 TL'ye kıyak arazi
BDDK Başkanı açıkladı: Otomotiv kredilerine düzenleme
BDDK Başkanı açıkladı: Otomotiv kredilerine düzenleme
LPG Otogaza 40 kuruş zam yapıldı
LPG Otogaza 40 kuruş zam yapıldı
O ilde simidin fiyatı ekmeği geçti
O ilde simidin fiyatı ekmeği geçti
Şehir hastanesinde oda verilmeyen hastanın yatağı tuvaletin yanında
Şehir hastanesinde oda verilmeyen hastanın yatağı tuvaletin yanında
Vaka sayısı 100 binin üzerinde
Vaka sayısı 100 binin üzerinde
Merkez Bankası 45 milyar lira kar payı dağıtacak
Merkez Bankası 45 milyar lira kar payı dağıtacak
Yeni dolandırıcılık yöntemi: Gümrükte takılan mallar
Yeni dolandırıcılık yöntemi: Gümrükte takılan mallar
Öğretmen göreve başlamadı, öğrenci ve veliler protesto etti
Öğretmen göreve başlamadı, öğrenci ve veliler protesto etti
'Ben çaldım' diye paylaşım yapan zanlıya polisten 'biz yakaladık' cevabı
'Ben çaldım' diye paylaşım yapan zanlıya polisten 'biz yakaladık' cevabı
Poyraz'ın ardından o isim de Tarım Kredi'de görevden alındı
Poyraz'ın ardından o isim de Tarım Kredi'de görevden alındı
Hazırlık komisyonu, Semra Güzel kararını verdi
Hazırlık komisyonu, Semra Güzel kararını verdi
Vaka sayıları 110 bini geçti... Bakanı Özer 'yüz yüze eğitim' açıklaması yaptı
Vaka sayıları 110 bini geçti... Bakanı Özer 'yüz yüze eğitim' açıklaması yaptı
Türkiye 'kutup girdabı'na girdi: Aşırı soğuklar geri dönüyor
Türkiye 'kutup girdabı'na girdi: Aşırı soğuklar geri dönüyor
Bakan Bozdağ'dan iyi hal indiriminde değişiklik talimatı
Bakan Bozdağ'dan iyi hal indiriminde değişiklik talimatı
Yoğun bakımda yatan annesinin öldüğünü 4 gün sonra öğrendi
Yoğun bakımda yatan annesinin öldüğünü 4 gün sonra öğrendi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Ordu'da 3 araçlık zincirleme kaza: 9 yaralı

Ordu'da, iki otomobil ile bir minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında minibüs takla attı, her 3 araçta bulunan toplam 9 kişi yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 04 Şubat 2022 09:10
Yazdır
Ordu'da 3 araçlık zincirleme kaza: 9 yaralı

Kaza, Altınordu ilçesine bağlı Şahincili Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde Gülüşan K. idaresindeki 52 ACP 844 plakalı otomobil, Muttalip D. idaresindeki 52 AL 937 plakalı minibüs ve Eray Ö. idaresindeki 01 AAR 322 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle minibüs yolda takla atarken diğer araçlar ise büyük çaplı hasar oluştu. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışanlar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartılırken, kazada sürücüler ile birlikte 3 araçta yolcu olarak bulunan 6 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki devlet ve özel hastanelere götürüldü.

Bu sırada vatandaşlar, kaza bölgesinde yoğunluk oluştururken, polis ekipleri ise kalabalığı dağıtmak için megafon ile sürekli olarak anons yaptı. Yolun bir süre alternatif güzergahtan sağlandığı kazada araçlar çekici ile kaldırılırken, polis ekipleri inceleme başlattı.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Dolandırıcılıkta 'müstehcen fotoğraf' tuzağı
Dolandırıcılıkta 'müstehcen fotoğraf' tuzağı
Şebnem Şirin'in annesi: Yavruma uyurken kıymış, neyi yapacağını düşünmüş
Şebnem Şirin'in annesi: Yavruma uyurken kıymış, neyi yapacağını düşünmüş
Konya'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 11 yaralı
Konya'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 11 yaralı
Samsun'da Atatürk Anıtı'na halat bağlayan iki zanlı adliyede
Samsun'da Atatürk Anıtı'na halat bağlayan iki zanlı adliyede
ATM'lere sahte dolar yatırarak dolandırıcılık yapan 11 kişi yakalandı
ATM'lere sahte dolar yatırarak dolandırıcılık yapan 11 kişi yakalandı
Yozgat-Ankara kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
Yozgat-Ankara kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

Bu Habere Tepkiniz

Kamu işçilerine yüzde 2,5 oranında ilave zam protokolü imzalandı
Kamu işçilerine yüzde 2,5 oranında ilave zam protokolü imzalandı
Türk-İş ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin arasında kamu işçisi için yüzde 2,5 ek zam protokolü imzalandı.
Sebepsiz yere havaya ateş eden polisle ile ilgili emsal karar
Sebepsiz yere havaya ateş eden polisle ile ilgili emsal karar
Danıştay 2. Dairesi, "meskun yerlerde veya binalarda veya herkesin dolaşıp gezebileceği veya oturabileceği yerlerde hiçbir neden yokken silah atmak" fiilini işleyen polis memurunun meslekten çıkarılması kararını hukuka uygun bulan ilk derece mahkemesi kararını onadı.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
13 başlıkta yeni düzenleme ile öğretmenlere getirilen haklar
13 başlıkta yeni düzenleme ile öğretmenlere getirilen haklar
Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni düzenlemeyle öğretmenlik, kariyer temelli meslek grupları arasına giriyor. Öğretmenlere 4 farklı kadro ihdas edilecek, ilave özlük ve mali haklar verilecek.Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Performans değerlendirme sistemi ile ilgili emsal karar
Performans değerlendirme sistemi ile ilgili emsal karar
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliğinin bazı maddelerinin iptali için açılan davada son noktayı koydu.
Başka kimse başvurmasın diye tam 8 sertifika şartı arandı
Başka kimse başvurmasın diye tam 8 sertifika şartı arandı
Üniversitelerin sözleşmeli alımlarında yer verdiği niteliksiz sertifikalar kamuya girişte kanayan bir yaraya dönüştü.
Atama izinlerine dair karar çıktı ama sayılar yayımlanmadı
Atama izinlerine dair karar çıktı ama sayılar yayımlanmadı
Cumhurbaşkanlığı, 2022 yılını kapsayan atama izin sayılarına dair Kararı onayladı ama atama izin sayıları yayımlanmadı
Kurumsal sözleşmeli alımlarda 'Kariyer Kapısı'ndan başvuru zorunluluğu mevzuata girmeli!
Kurumsal sözleşmeli alımlarda 'Kariyer Kapısı'ndan başvuru zorunluluğu mevzuata girmeli!
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından kamu kurumlarının memur alım süreçlerinde çevrim içi başvuru almasına imkan vermek amacıyla geliştirilen Kariyer Kapısı platformunu kullanmak sözleşmeli alımlarda zorunlu hale getirilmeli!
EKYS başvuru kılavuzu yayımlandı
EKYS başvuru kılavuzu yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2022-MEB-EKYS) 20 Mart 2022 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 03 - 10 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Enflasyon açıklandı... İlk aydan memurların aldığı zam eridi
Enflasyon açıklandı... İlk aydan memurların aldığı zam eridi
Enflasyon Ocak ayında yüzde 11,10 çıktı. Memurlar için ilk aydan yüzde 3,6 enflasyon farkı oluştu.
Danıştay, öğretmenin eş tayinindeki taahhüt tartışmasında son noktayı koydu
Danıştay, öğretmenin eş tayinindeki taahhüt tartışmasında son noktayı koydu
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Öğretmenlerin 2015 yılı İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyuru'nun 15. maddesinin ve bu düzenlemeye dayanılarak, 09/06/2015 tarihinde davacıdan taahhütname alınmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada son noktayı koydu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 652 yurt yönetim personeli alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 652 yurt yönetim personeli alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 652 yurt yönetim personeli alacak. 4 Şubat 2022.
Başkent güne kar ile başladı
Başkent güne kar ile başladı
Ankara'da gece boyunca devam eden yağmur sabahın erken saatlerinde yerini kara bıraktı. Kent genelinde etkili olan kar sonrası Dikmen, Keklikpınarı, İncek, Oran gibi yüksek rakımlı yerler beyaza büründü.
Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon yüzde 48,69 oldu. Enflasyon aylık yüzde 11,10 arttı.
Biten tüm transferler
Biten tüm transferler
Süper Lig'de ara transfer sezonu 12 Ocak 2022'de başladı, 8 Şubat 2022'ye kadar takımlar kadrolarına yeni isimleri katabilecek. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un 2021 ara transfer sezonunda kadrosuna kattığı futbolcular...