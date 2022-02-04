Kış Olimpiyatları 2022 için Google'dan özel doodle

Kış Olimpiyatları 2022, Google tarafından bugüne özel Doodle olarak kullanıcıların karşısına çıktı. Yıl boyunca birbirinden farklı Doodle hazırlayan Google böylece önemli günler ve kişiler hakkında kullanıcılarını bilgilendirebiliyor.

KIŞ OLİMPİYATLARI 2022 NEREDE, NE ZAMAN?

2022 Kış Olimpiyatları veya resmi adıyla XXIV Olympic Winter Games, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek.

5 Kasım 2013'te Çin Olimpiyat Komitesi adaylığını duyurmuştur. Şehir 2008 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmıştı.

KIŞ OLİMPİYATLARI GEÇMİŞİ

Kış Olimpiyatları, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (UOK) tarafından organize edilen ve 4 yılda bir önceden seçilen bir şehirde yapılan spor oyunları organizasyonudur. Yaz oyunlarının aksine kayak ve buz hokeyi gibi kar ve buz üzerinde yapılmaya müsait sporları içerir.

Oyunlar 2002 yılında Salt Lake City'de (ABD) yapılmıştır. 2006 Torino (İtalya) Oyunları ise 10 Şubat 2006 tarihinde yapılan açılış töreni ile başlamış ve 17 gün boyunca süren müsabakalar sonunda sonuçlanmıştır.

Oyunları 2014 yılında yapma hakkı UOK tarafından Rusya'nın Soçi şehrine verilmiştir. 2018 yılında ise Kış Olimpiyatları Güney Kore'de Pyeongchang şehrinde düzenlenmiştir.

İlk kış olimpiyat oyunları 1924 yılında Fransa'da düzenlendi. 16 ülkenin katıldığı organizasyonda 292 sporcu yarıştı.

Kış Olimpiyatları'nı düzenleyen son ülke ise 2018 yılında Güney Kore oldu.