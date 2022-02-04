İzmirli müzisyen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Olay, saat 03.00 sıralarında Yiğitler Mahallesi 337 sokakta meydana geldi. Müzisyenlik yaparak geçimini sağladığı belirtilen Şener Esen, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabanca açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Esen, kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Esen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Esen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Esen'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis, silahlı saldırı sonrası kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.